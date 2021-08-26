ماكرون: الأوضاع في محيط مطار كابول «خطيرة».. ولدينا قوة خاصة هناك

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن الوضع في أفغانستان لا يمكن التحكم فيه، والأوضاع في محيط مطار كابول خطيرة.

وأضاف «ماكرون»، في كلمة اليوم الخميس، بثتها قناة «سكاي نيوز عربية»، أنهم يتعاونون مع الأمريكيين لتأمين العمليات الإنسانية، وبعد يوم 31 أغسطس، ستكون هذه العمليات مركزة وموجهة لمساعدة القضاة والصحفيين والإعلاميين والمفكرين، وكل الأشخاص الموجودين في أفغانستان ليتمكنوا من الرحيل من أفغانستان.

انفجار كابول كان نتيجة هجوم معقد.. وأسفر عن سقوط ضحايا

وشدد الرئيس الفرنسي على أن هناك خيارات متعددة أمامهم، ولكن هذه العملية ستكون مختلفة عن العمليات السابقة.

وتابع: لدينا قوة فرنسية خاصة في مطار كابول وأفرادها سيرحلون في الرحلات الأخيرة بالتنسيق مع واشنطن.

وأشار إلى أنه لا يسعى للضغط على أصدقائه في مجموعة السبع الكبار، ولكن الانفجار الذي حدث في كابول كان نتيجة هجوم معقد وأسفر عن سقوط ضحايا.