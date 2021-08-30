وسائل إعلام: «بيونج يانج» فتحت مفاعلها في يونجبيون لإنتاج البلوتونيوم

قالت وسائل إعلام أمريكية، إن كوريا الشمالية أعادت فتح مفاعلها النووي في «يونجبيون» لإنتاج البلوتونيوم، ما يمكنها من صنع أسلحة نووية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، مقتطفات من تقرير لـ الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنه منذ بداية يوليو الماضي ظهرت بعض المؤشرات منها تصريف مياه التبريد مما يشير إلى تشغيل المفاعل.

وخلص خبراء وكالات الأمم المتحدة إلى أن المفاعل كان خارج الخدمة على ما يبدو بين ديسمبر 2018 وأوائل يوليو 2021، وأن بيونج يانج تستخدم معملا مجاورا للمفاعل لفصل البلوتونيوم عن الوقود المستهلك المزال من المفاعل.

مختصون: ممارسات كوريا الشمالية، تثير قلقا كبيرا وتنتهك بوضوح قرارات مجلس الأمن الدولي

وأشار مختصون، في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى أن ممارسات كوريا الشمالية، تثير قلقا كبيرا وتنتهك بوضوح قرارات مجلس الأمن الدولي، فيما استشهد تقرير الوكالة، بآراء الخبراء الأمريكيين الذين يعتقدون أن كوريا الشمالية استأنفت إنتاج البلوتونيوم لإنتاج أسلحة نووية، وأنها تعمل على توسيع ترسانتها.

وقالت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، إن الأنشطة في مركز يونجبيون النووي جارية، لكنها لا تستطيع تأكيد طبيعتها والغرض منها دون الوصول إلى المنشأة المعنية.

وكانت كوريا الشمالية، وعدت عقب القمة الثالثة بين الكوريتين في بيونج يانج عام 2018، بإغلاق موقع تجارب الصواريخ في تونجتشاني وتفكيك منشآتها النووية في يونجبيون بالكامل.

سول: نراقب تحركات كوريا الشمالية بالتعاون مع الولايات المتحدة

من جانبها، قالت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم، إنها تراقب تحركات كوريا الشمالية بالتعاون مع الولايات المتحدة، واوضح مصدر بوزارة الخارجية، إن الحكومة تراقب عن كثب أنشطة الشمال النووية والصاروخية باستمرار بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وفي سياق متصل، وصل كبير المبعوثين النوويين لكوريا الجنوبية «نوه كيو- دوك»، إلى واشنطن، أمس الأحد، لإجراء محادثات حول سبل استئناف الحوار مع كوريا الشمالية .

وقال «دوك»، حول سبب الزيارة: «أعتقد أننا الآن في مرحلة حرجة لاستئناف عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية»، مضيفا في تصريحات للصحفيين بعد وصوله إلى واشنطن، إنه جاء إلى واشنطن لمواصلة المناقشات التي أجراها مع الممثل الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية «سونج كيم» في سول الأسبوع الماضي.

وأضاف «دوك»: «أرغب في إجراء مناقشات متعمقة حول مختلف القضايا المتعلقة بشبه الجزيرة الكورية، بما في ذلك القضية النووية لكوريا الشمالية، مع مسؤولي الحكومة الأمريكية خلال زيارتي».