استطلاع: مرشح الحزب الديمقراطي الألماني الأوفر حظا لخلافة ميركل

أظهر استطلاع أجراه مركز «معهد فورزا»، أمس الأحد، أنّ أولاف شولتس مرشح الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني، هو الأوفر حظا من منافسيه الرئيسيين في خلافة مستشارة البلاد أنجيلا ميركل، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأظهر الاستطلاع المبكر بعد مناظرة تلفزيونية، أنّ 36% من الناخبين الذين شملهم الاستطلاع، يعتبرون أنّ شولتس فاز متقدما على مرشحة حزب الخضر أنالينا بربوك التي حصلت على 30% من الأصوات، وعلي أرمين لاشيت زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تنتمي إليه ميركل، الذي حصل على 25%.

شولتس ركز على الموضوعات المالية مثل الضرائب والمعاشات التقاعدية

وحافظ شولتس، الأكثر شعبية في استطلاعات الرأي على الهدوء مع احتدام النقاش، مع التركيز على الموضوعات المالية مثل الضرائب والمعاشات التقاعدية.

وكان لاشيت، سعى لإحياء حملته الانتخابية خلال المناظرة مع منافسيه الرئيسيين بعد أن أظهرت استطلاعات الرأي تخلف حزبه عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي ليسار الوسط.

لاشيت وبربوك يتبادلات الهجمات

وتبادل لاشيت الهجمات مع بربوك، التي اتهمت الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي بعدم فعل أي شيء يذكر للتصدي لتغير المناخ خاصة في ظل الفيضانات المدمرة التي شهدتها ألمانيا هذا الصيف.

وقالت بربوك، إنّه «من الواضح أنّه ليس لديك خطة»، متعهدة بتركيب ألواح شمسية على أسطح المباني وحظر بيع السيارات التي تعمل على الوقود اعتبارا من 2030.

من جانبه، أوضح لاشيت، الذي واجه انتقادات منذ أن ضبطته الكاميرات وهو يضحك خلال زيارة الشهر الماضي لبلدة اجتاحتها الفيضانات، أنّ سياسات بربوك ستلحق الضرر بالصناعة الألمانية.

وكان استطلاع أجراه مركز «أي.إن.إس.إيه» لصالح صحيفة «بيلد إم سونتاج»، أظهر ارتفاع التأييد للحزب الاشتراكي الديمقراطي نقطتين من الأسبوع الماضي إلى 24%، وهي أعلى نتيجة له منذ 4 سنوات، فيما تراجع المحافظون نقطة واحدة إلى 21%.