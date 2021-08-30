3 شهادات ادخار بعائد شهري 11% ببنكي «الأهلي» و«مصر».. مميزات عديدة

يرغب عدد كبير من المواطنين في ادخار أموال لأولادهم، خاصة بعد التحاقهم بالمرحلة الجامعية، وخلال الفترة الماضية تصدرت «شهادات الادخار» وسائل البحث على الإنترنت، لذا تستعرض «الوطن» الشهادات ذات أعلى عائد مادي في البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

شهادات البنك الأهلي المصري

الشهادة البلاتينية:

يبدأ الحد الأدنى للشراء في تلك الشهادة بالإيداع قيمة 1000 جنيه، ويمكن مضاعفتها.

- نوع العائد:

ثابت طوال مدة الشهادة.

- سعر العائد:

%11 شهري على المبلغ الإجمالي من قيمة الشهادة.

- يبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- يشترط إيداع تلك الشهادة لمدة 3 سنوات.

الاقتراض

يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنك الأهلي، وفقاً للتعليمات السارية.

- يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

الاسترداد

- لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر، اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة قبل نهاية المدة، وفقًا والقواعد والشروط المعلنة في البنك، وتُسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الأسمية.

شهادات بنك مصر

كما يقدم بنك مصر شهادات الادخار متعددة المزايا، والتي تناسب جميع احتياجات العملاء، من حيث المدة والقيمة، وذلك بالعملتين المحلية والأجنبية.

ومن أهم تلك الشهادات التي تعمل بالجنيه المصري ما يلي:

1- شهادة القمة:

- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهرياً.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقا لقواعد الاسترداد.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

2- شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة خمس / سبع سنوات

- مدة الشهادة: 5 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1200 جنيه ومضاعفاتها للشهادة ذات العائد الشهري، و1000 جنيه ومضاعفاتها للشهادة ذات العائد السنوي.

- معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهرياً أو سنوياً.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار.