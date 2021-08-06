شهادات الادخار وأذون الخزانة.. ما الفرق بينهما والمميزات؟

تتعدد الأوعية الادخارية وأدوات الاستثمار التي تطرحها البنوك للمواطن، حتى يستثمر مدخراته من خلال تلك الأوعية، ومع هذا التعدد يوجد الكثير من الاختلافات بين كل أداة استثمارية وغيرها ويكون المستثمر أمام اختيار للنوع الذي يتناسب معه.

وتعتبر الأوعية الادخارية ذات الأجل الطويل والتي تزيد مدتها عن 3 سنوات دائما فائدتها مرتفعة مقارنة بغيرها من الأوعية ذات الأجل القصير، فالأوعية الادخارية إما طويلة الأجل أو قصيرة الأجل.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير نوعين من الأوعية الادخارية أذون الخزانة وشهادات الادخار وتوضح السطور التالية الفرق بينهما:

أولا: أذون الخزانة:

- أذون الخزانة أداة استثمار قصير الأجل.

- يمكن شراء أذون الخزانة لأجل من 3 أشهر، 6 أشهر، 9 أشهر، 12 شهرا.

- تتميز أذون الخزانة بالمرونة.

- يصرف العائد من أذون الخزانة منذ اليوم الأول من شراءه

- يتم إيداع العائد المُقدر في حساب المشتري

- يتم رد المبلغ الأصلي بعد موعد الاستحقاق

ثانياً: شهادات الادخار:

- العائد إما ثابت أو متغير.

- ذات آجال متفاوتة حسب رغبة العميل.

- آجال شهادات الادخار تكون ما بين سنة وتصل لـ 10 سنوات.

- صرف العوائد المستحقة تكون من شهر حتى عام.

- يمكن الحصول على قرض من البنك بضمان الشهادة.

- لا يمكن كسر الشهادة إلا بعد مرور 6 أشهر من شرائها.

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي قد قررت في آخر اجتماع لها الخميس الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.

وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر، ارتفاعا طفيفا ليسجل 4.9% في يونيو 2021 من 4.8% في مايو 2021، نتيجة التأثير السلبي لفترة الأساس للشهر الثاني على التوالي.