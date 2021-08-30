رسالة من قبطي في أسيوط لشيخ الأزهر: «نتعلم منك فضائل كثيرة»

بعث «وائل حناوي»، شاب قبطي من أبناء محافظة أسيوط، برسالة لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك»، وذلك عقب حصوله على لقب أفضل شخصية إسلامية فى العالم قال فيها: «كل التقدير لفضيلتكم تستحقون أكثر من ذلك، تحية لفضيلة الشيخ الخلوق، من شاب مصري قبطي يتعلم منك فضائل كثيرة».

رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يحتفون بالرسالة

وقال الحناوى فى تصريح لـ«الوطن»: «أنا أحب شيخ الأزهر بشدة، وأكن له كل التقدير والإحترام، فهو قيمة وقامة يعلمها الجميع»، وطالب «الحناوي»، جميع من على صفحته بمشاركة الصورة حتى تصل لفضيلته.

وحاز «البوست»، المنشور على إعجاب رواد الصفحة وعلق عادل حافظ، من أصدقاء الحناوي: «أحسنت النشر أيها الشاب المصري القبطي..بارك الله فيك»، بينما علقت منى صلاح: «لقد عجز اللسان عن الكلام ياوائل ابن أصول ومحترم بارك الله لك»، بينما كتب محمد فؤاد: «بارك الله فيك أخي الفاضل أستاذ وائل كلنا شعب واحد أبناء مصرنا الغالية الحبيبة..فيما ذكر أيمن الأمير: «تحياتى لصديقى العزيز وتقديرى واحترامي لكل الرموز الدينية في بلدنا الحبيب».

الحناوي.. شاب قبطي اعتاد على الاحتفال بشهر رمضان

يشار إلى أن الحناوى سبق وأقدم على الاحتفال هذا العام بشهر رمضان المبارك بمشاركة جيرانه، حيث قام المواطن القبطى وائل حناوى، ابن مدينة أسيوط بعمل لافتة مختلفة للاحتفال بالشهر الكريم، حيث قام بتركيب مجسم لمسجد وفانوس رمضان أعلى منزله للإحتفال مع جيرانه وتهنئتهم بشهر رمضان دليلا على العلاقة الطيبة والقوية، التي تجمع بينهم ليصنع نسيجاً واحداً متكاملاً بين الأهالى فى كل مكان.