التعامل مع زيت ناتج عن انقلاب سيارة بميدان التحرير.. صور

أعلن حى غرب القاهرة التعامل مع سقوط زيوت ناتجة عن انقلاب سيارة نقل بميدان التحرير، عبر الاستعانة برش الرمال ونشرها على الأسفلت للحد من أى مخاطر، وحفاظًا على سلامة السيارات، وإعادة فتح الطريق أمام حركة السيارات.

من ناحية أخرى، وجّه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بتكثيف الحملات بين الأحياء وشرطة المرافق لإزالة التشوهات التى لحقت بالقاهرة من الباعة الجائلين والإشغالات، داعياً إلى تنفيذ حملات يومية لإزالة الإشغالات، مشيرًا إلى أن الدولة أنفقت مليارات الجنيهات لتطوير العاصمة واستعادة الوجه الحضاري للعاصمة، وبالتالى غير مسموح بوجود الباعة الجائلين والإشغالات ولابد من إزالة كل تلك المظاهر السلبية وإنفاذ القانون بكل احترام.

ودعا محافظ القاهرة إلى أهمية تواصل رؤساء الأحياء وقيادات المحافظة مع نواب البرلمان لحل شكاوى المواطنين والتفاعل مع أى طلبات قانونية، محذرًا من عدم التواصل مع النواب فهم يسعون لخدمة المواطن ودورهم يتماشى مع دورالمحافظة فى خدمة المواطن.