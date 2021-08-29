محافظ القاهرة: ترقيه 3096 موظفا.. و1136 تقدمو لوظيفة «مهندس»

كشف اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن هناك أزمة في عدد المهندسين على مستوى الأحياء، حيث أن كثيرا منهم حصلوا على إجازات فيما أحيل عدد آخر إلى المعاش، ما أدى إلى وجود مهندس واحد في الحي في بعض الأحيان.

ولفت إلى أنه تواصل مع وزير المالية لإبلاغه بحاجة المحافظة إلى مهندسين، وتم الاتفاق على فتح باب التعيين لـ100 مهندس في 3 تخصصات، وتقدم للمسابقة 1136مهندسا وجاري حاليا الفحص ومراجعة ملفات المتقدمين.

وذكر المحافظ إلى تنظيم تدريب على مكافحة الفساد بالتعاون مع الرقابة الإدارية لمن يجتاز المسابقة بعد انطباق الشروط ومراجعة الأجهزة الأمنية، لافتا إلى التركيز على اختيار العناصر التي تخرجت حديثًا.

ترقية 3096 موظفا

ووجه محافظ القاهرة التهنئة لـ3096 موظفا بمحافظة القاهرة شملتهم حركة الترقيات الأخيرة من الدولة.

وأشار «عبدالعال»، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، إلى الانتهاء من إنشاء 2300 وحدة بمنطقة الخيالة لاستيعاب سكان العشوائيات قريبًا، وجار حل مشكلة الخدمات في المشروع قبل التسكين.

وأكد المحافظ وجود جهد كبير يبذل فى إزالة العشوائيات، وتذليل العقبات والإجراءات التى تتم والتعويضات التي تصرف، قائلًا «لم أر منطقة عشوائية مثل منطقة بطن البقرة والتي ازيلت».

ولفت «عبدالعال» إلى إزالة 1475 عقارا في منطقة أبو قرن بمنطقة مصر القديمة، مشيرًا إلى أن 5 آلاف أسرة ستُنقل إلى مشروع «معا» وذلك إطار القضاء على العشوائيات، وطالب المسؤولين بالتواجد بصفة مستمرة في موقع المشروع للمتابعة اليومية.

وأكد المحافظ إزالة 105 عقارات بعزبة المطار بحي النزهة خلال 10 أيام، وصرف التعويض المالي للأسر، وفي المطرية يتم إزالة 157 عقارا تدخل ضمن تعارضات محور «عدلي منصور - مسطرد»، ووأغلبها لايقل عن 10طوابق.