وزيرة التخطيط: صفقة بنك الاستثمار العربي تعكس دور الصندوق السيادي

عقد بنك الاستثمار العربي جمعيته العمومية غير العادية الأولى، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، وذلك بعد موافقة البنك المركزي على طلب استحواذ صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي المملوك لصندوق مصر السيادي وشركة المجموعة الملية هيرميس على نسبة 76% من رأس مال بنك الاستثمار العربي، عن طريق الاكتتاب بمبلغ 3,8 مليار جنيه في زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع، ليصبح 5 مليارات جنيه.

«السعيد»: صفقة الاستحواذ خطوة مهمة وأساسية

من جانبها، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي، أن موافقة البنك المركزى على إتمام صفقة الاستحواذ خطوة مهمه وأساسية لاستكمال الاستحواذ على البنك، وكذلك عقد الجمعية العمومية غير العادية لمناقشة الموضوعات العاجلة، وبداية وضع خطط العمل خلال الفترة المقبلة.

تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية للبنك

كما أشارت وزيرة التخطيط إلى أن إنجاز صفقة بنك الاستثمار العربي يعكس الدور الحقيقي لصندوق مصر السيادي، والمتمثل في تطوير واستغلال وتعظيم الأصول المملوكة للدولة بشكل أمثل، لافتة إلى أن هذه الخطوة ستساهم في تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية لبنك الاستثمار العربي، ودعم قدرته التنافسية في السوق المصرفي، والتوافق مع الضوابط الصادرة عن البنك المركزي المصري، عبر الاستفادة من خبرة الصندوق السيادي والمجموعة المالية هيرميس، الشركاء الجدد في البنك.

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإدارية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، إن مجلس إدارة البنك وافق بناء على توصية لجنة الاستثمار المنبثقة عنه على زيادة رأس مال بنك الاستثمار العربي - أحد استثمارات بنك الاستثمار القومي- بمبلغ 800 مليون جنيه تسدد على شريحتين.

وأشارت الوزيرة سابقا إلى أن حصة بنك الاستثمار القومي في تلك الزيادة تبلغ 731.4 مليون جنيه - 91.42%، وبعد اكتمال سداد الزيادة، سيبلغ رأس مال بنك الاستثمار العربي المصرح به 2 مليار جنيه، ورأس المال المدفوع 1.84 مليار جنيه.