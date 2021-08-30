برلمانيون: مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم خلال أيام.. وجار حصر العقارات

كشف مصدر برلماني، أن مجلس النواب يبدأ خلال الأيام المقبلة وقبل بدء الانعقاد الجديد، دراسة قانون الإيجار القديم من كل جوانبه ونقاط الاختلاف بين الملاك والمستأجرين وجمع البيانات والأرقام لعدد الوحدات المؤجرة والأماكن ومراجعة الأحكام القضائية؛ بهدف الوصول إلى أفضل صيغة لتعديل القانون لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، وعدم الإخلال بالسلام الاجتماعي، ومراعاة البعد الاقتصادي والاجتماع.

قاعدة بيانات للعقارات المؤجرة

وأكد المصدر، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن هذه الدراسة والمراجعة البرلمانية بالتعاون مع الحكومة، تأتي بالتزامن مع مع الحوار المجتمعي حول القانون، مشيرًا إلى قيام الهيئات البرلمانية للأحزاب الممثلة في البرلمان، بعقد ندوات حول هذا الأمر وتقديم توصيات ومقترحات للجان النوعية قبل البدء في تعديلات القانون المتوقع أن تجري خلال الانعقاد المقبل لمجلس النواب.

لجنة الإسكان تنتظر مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة

من جانبه، قال رفعت شكيب، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة في انتظار مشروع قانون يقدم من الحكومة أو النواب بشأن الإيجار القديم، وتكون الأولوية للحكومة حتى تتمكن من مناقشته فور إحالته إلى اللجنة.

وحول مشروعات القوانين المقدمة من النواب في الفصل التشريعي السابق، قال رفعت شكيب لـ«الوطن» إنه مع نهاية الانعقاد فإن القوانين والتعديلات التي قدمها النواب بشأن العلاقة بين المالك والمستأجر وقانون «الإيجار القديم»، أصبحت في حكم العدم ويجب إعادة تقديمها، متوقعا أن يتم تقديم مشروعات قوانين عديدة خاصة بعد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي في أحد لقاءاته حول قضية المالك والمستأجر.

قانون الإيجار القديم يخضع لدراسة مستفيضة

بدوره، أكد النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب لـ«الوطن»، أن تعديل قانون الإيجار القديم لابد أن يتم بحرص شديد وتسبقه دراسة مستفيضة؛ لأنه يتعلق بالسلم الاجتماعي، مضيفًا «أن أي تعديلات لابد أن تكون بشكل متدرج، ولجنة الإسكان بحثت هذا الموضوع كثيرًا ولديها تصور لرفع الإيجارات تدريجيًا بحيث لا يؤثر على المستأجرين».

وأضاف «مسعود» أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة الماضية، نجح في نقل عدد كبير من ساكني العشوائيات، أغلبهم من سكان الإيجار القديم»، إلى مساكن لائقة؛ مما يساهم بالفعل في تخفيف حدة المشكلة.