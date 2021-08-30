النيابة تباشر التحقيق في واقعة خطف طفل المحلة والأم تنهار باكية

أصدر المستشار عماد سالم المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، توجيهاته العاجلة اليوم، إلي رئيس نيابة ثان المحلة بالتحقيق في واقعة خطف الطفل «زياد»، من أحضان والدته علي أيدي ملثمين مسلحين بالطريق الدائري «المحلة - المنصورة».

المحامي العام بطنطا يحقق في واقعة خطف طفل المحلة

واستمع فريق من النيابة العامة لأقوال والدة الطفل «زياد»، والتي انهارت أثناء الإدلاء بأقوالها ورددت عبارات: «خطفوا ابني امام عيني وسحلوني حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي أذونا أنا وزوجي».

وكشفت والدة الطفل أثناء التحقيقات أنها فوجئت حال قيامها بفتح محل تجاري لبيع الزيوت بمنزل الأسرة كائن بالطريق الدائري «المحلة - المنصورة»، بثلاثة ملثمين يختطفون نجلها بالقوة تحت تهديد السلاح فحاولت منعهم ولكنهم سحلوها خلف السيارة التي كانوا يستقلونها.

والدة الطفل المختطف تناشد وزارة الداخلية ضبط الجناة

وناشدت الأم المكلومة خلال الإدلاء بأقوالها أمام النيابة، رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بإعادة ابنها: « حياتي اتدمرت بسبب فقداني ابني روح عمري وفلذه كبدي ... انا عاوزه ضنايا».

وفي السياق، شكلت مديرية أمن الغربية، فريق بحث جنائي مدعوم بضباط من فرع الأمن العام بوسط الدلتا بالتنسيق مع فريق البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة لملاحقة الجناة.

وكشف مسئول أمني أنه تم اتباع إجراءات خاصة مع أسرة الطفل المختطف وفحص علاقاتهم مع جيرانهم وأقاربهم للتأكد من وجود خلافات شخصية من عدمه، وتابع أن ضباط المباحث الجنائية تمكنت من تحديد هوية مالك السيارة المستخدمة في الواقعة وتبين أن لوحاتها مسروقة ومحرر محضرا بسرقتها.

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائيةبورود بلاغ إلي العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة من المدعو أحمد البحيري باختطاف نجله زياد 8سنوات من أحضان والدته علي أيدي مجهولين ملثمين