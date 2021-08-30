حبس عاطل تعدي على محام بسبب «ركن سيارة» في طوخ

أمرت النيابة العامة بمركز طوخ، بحبس عاطل بتهمة التعدي بالضرب وإحداث إصابة محام بمدينة طوخ بسبب الخلاف علي ركن سيارة، حيث طلب المتهم من المجني عليه مبلغا ماليا نظير انتظار سيارته أمام أحد مراكز الاشعة بالمدينة، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت نيابة طوخ التحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

بلاغ بمشاجرة بين محامي و«السفاح» بطوخ

تلقى اللواء محسن شعبان مدير امن القليوبية، إخطارا من العميد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد بورود بلاغا من محامي يتهم فيه عاطل بالتعدى عليه بالسب والضرب وإحداث إصابات متفرقة بالجسم.

انتقل المقدم محمد فتحى رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، وبالفحص تبين تعدي «عطية.أ»، 35 سنة، عاطل، وشهرته «السفاح»، على «مجدى.ي.إ»، 54 سنة، محامي، وإصابته بجرح قطعى في الرأس وسحجات متفرقة بالوجه والجسم بسبب الخلاف على مبلغ مالى نظير انتظار سيارته أمام أحد مراكز الأشعة.

تفاصيل مشاجرة محامي وسفاح طوخ

تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم وتبين إصابته بجروح بالوجه والرقبة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وجرى تحويل المبلغ لمستشفى بنها الجامعي والمشكو فى حقه لمستشفى طوخ تحت الحراسة اللازمة لتلقي العلاج اللازم، وتولت النيابة التحقيق فأمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات والاستعلام عن حالة المجني عليه لسؤاله.