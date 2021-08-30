عمرو يوسف ينفي إصابته بسبب «وعد الشيطان»

ترددت خلال الساعات القلية الماضية، كثير من الأخبار عن إصابة الفنان عمرو يوسف، أثناء تصوير أحد مشاهد الأكشن الخاصة باحدى المطاردات فى مسلسله الجديد «وعد الشيطان».

عمرو يوسف يوضح حقيقة إصابته

لكن الفنان عمرو يوسف، أصدر بيانا، نفى فيه كل الشائعات التى جرى تداولها، عن إصابته فى مسلسله الجديد، وأنها ليس لها أى أساس من الصحة، مؤكدا أنه يواصل تصوير باقي مشاهده فى المسلسل.

وبالفعل انتهى الفنان عمرو يوسف من تصوير نصف مشاهده فى مسلسله الدرامى الجديد «وعد الشيطان»، الذي ينتمي لنوعية الأعمال التي سيجري عرضها فى 6 حلقات من الإثارة والغموض.

تفاصيل مسلسل وعد الشيطان

وخلال مسلسل «وعد الشيطان»، يجسد الفنان عمرو يوسف شخصية رجل يتحالف مع الشيطان، وهذا ينتج عنه كثير من الشر والأحداث المثيرة والغامضة، التي يدور حولها العمل.

يذكر أن مسلسل وعد الشيطان، من إخراج المخرج البريطاني كولين تيج، ومن المقرر عرضه على منصة شاهد.

فيلم ولاد رزق 2

يذكر أن آخر الأعمال السينمائية التى قدمها عمرو يوسف، فيلم ولاد رزق 2، الذي شارك فى بطولته بجانب أحمد عز وأحمد الفيشاوي وأحمد داوود وكريم قاسم وغادة عادل ومحمد ممدوح ونسرين أمين وباسم سمرة وخالد الصاوى وعدد آخر من الفنانين، من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

أما على صعيد الدراما، كانت آخر الأعمال التي قدمها عمرو يوسف، مسلسل نمرة اتنين، الذي قدم إحدى القصص الخاصة به، وشارك فى تقديم هذا المسلسل عدد كبير من الأبطال منهم منى ذكى وأحمد مالك وصبا مبارك ونيللي كريم.