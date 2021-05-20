سر تسمية سمير غانم للفنان عمرو يوسف بـ عمر الشريف «فيديو»

روى الفنان عمرو يوسف في برنامج «Back to school»، الذي كان يقدمه على قناة الحياة، موقفا كوميديا مع النجم سمير غانم، خلال استضافته ابنته الفنانة إيمي سمير غانم والمطربة أمينة.

حكاية تسمية سمير غانم لعمرو يوسف بعمر الشريف

وكان سمير غانم شارك في الظهور في برنامج Back to school، من خلال فيديو تسجيلي لابنته إيمي وتوجيه الحديث لها، ثم طلب من عمرو يوسف أن يحكي قصة تسميته بعمر الشريف.

وذكر عمرو يوسف موقفا كوميديا جمع بينه وبين الفنان الراحل سمير غانم، الذي توفي، اليوم، في أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة: «قابلت أستاذ سمير في المطار وأنا أعرفه وبحبه أوي، وجه واحد قاله يا أستاذ يا أستاذ أنا بحبك اوي وعايز أتصور معاك، قاله طيب اقعد».

واستكمل عمرو يوسف حديثه: «قعد جنبه ومسك الكاميرا عشان يتصور معاه فبص عليا وشبه عليا، فنده عليه براحة وقاله حضرتك هو ده مين، طبعا سمير غانم ميقدرش يفوت إفيه، قاله نعم؟ ده عمر الشريف، ومن ساعتها وهو بيسميني عمر الشريف، يارب الواحد يوصل لنص النجومية اللي هو وصلها».

وسمير غانم، من مواليد 15 يناير 1937، هو ممثل كوميدي مصري، تخرج في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكوَّنوا معًا فرقة «ثلاثي أضواء المسرح» الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها «طبيخ الملايكة» و«روميو وجوليت»، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.