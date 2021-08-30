مصطفى محفوظ يطرح «لو يرجع» أحدث أغنيات ألبوم «حالف وناوي» (فيديو)

طرح المنتج محمد علام، منذ قليل، أغنية «لو يرجع»، على جميع المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، ضمن أغنيات ألبوم «حالف وناوي» للفنان مصطفى محفوظ، الذي يطرحه خلال موسم صيف 2021.

طرح لو يرجع على جميع المنصات الإلكترونية والرقمية

«لو يرجع»، كلمات وألحان عمرو تيام، وتوزيع كريم عبد الوهاب، وإنتاج محمد علام كيوب ميوزك، جيتار مصطفى أصلان.

وتقول كلمات الأغنية:

لو يرجع العمر بيا.. انا مش هسيبوا يضيع

وهعدى الغلط ديا.. مش هنس عشرة وابيع

ازاى فى لحظة مالقلب يئسا مالدنيا وقفة اوى مين بعده

انا خونت وعده وعادى سيبته واديني جيتله قال محتاجله

قلبي اللي جرحة السبب في دموع عينيه.. اسف مش هتكفي مش هينسى ظلم ليه

حقه لو يخاف على نفسه انه يعيش معاك.. مانت مافيش امان ليك دانت بعته كتير زمان

دي غلطة يا قلبي ليه ماسبتلوش فرصة وشفت دموع عينيه

ولا حتى صعب عليك

دا مكنش يجي ف خيالي يوحشني واشتاق اليه

بقى بُعده فوق احتمالي مابقتش بقدر عليه

بتمنى نرجع.. و يريته ينفع.. بعد ما سبته كنت اناني

مش هيسامحني.. طول ما فاكرني.. ان انا سيبته يوم ما اترجااني

لو يرجع ثالث اغنيات البوم حالف وناوي المكون من 10 أغنيات

«لو يرجع»، ثالث أغنيات ألبوم «حالف وناوي»، الذي يتكون من 10 أغنيات يجري طرح أغنيه كل أسبوع، تعاون فيها محفوظ مع كبار الموزعين، منهم توما وكريم عبد الوهاب ومدحت خميس وأحمد عبد السلام، ومن الشعراء تامر حسين، وأحمد علي موسي ووائل توفيق، وحسين رضوان، وعمرو تيام، وجمال الخولي، ومن الملحنين، تامر علي، ومدين وأحمد محيي، وياسر نور.

وجرى التسجيل في عدد من الاستوديوهات، منهم «فايف وصوت الحب وart»، ومع أهم مهندسين الصوت، منهم ياسر أنور وعمار خاطر.