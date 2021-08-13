التفاصيل الكاملة لألبوم الفنان مصطفى محفوظ الجديد «حالف وناوي»

يستعد الفنان مصطفى محفوظ لطرح أغنيات ألبومه الجديد (حالف وناوي)، خلال الساعات المقبلة، كاملة عبر منصات التواصل الاجتماعي ويوتيوب.

حالف وناوي من إنتاج كيوب لمحمد علام

«محفوظ»، طرح منذ ساعات، أولى أغنيات الألبوم والتى حملت نفس اسمه، وهي من كلمات أحمد علي موسى، وألحان مصطفى محفوظ، وتوزيع توما وإنتاج محمد علام كيوب ميوزيك.

مصطفى محفوظ يطرح ألبومه من 10 أغنيات

يتعاون مصطفى محفوظ فى ألبومه الجديد «حالف وناوي» الذي يتكون من 10 أغاني، مع كبار الموزعين، منهم توما وكريم عبدالوهاب ومدحت خميس وأحمد عبدالسلام، ومن الشعراء تامر حسين وأحمد علي موسى ووائل توفيق وحسين رضوان وعمرو تيام وجمال الخولي، ومن الملحنين تامر علي ومدين وأحمد محيي وياسر نور، وتم التسجيل في عدد من الاستوديوهات منهم «فايف وصوت الحب وart» ومع أهم مهندسي الصوت منهم ياسر أنور وعمار خاطر.

وتقول كلمات أغنية حالف وناوي

(أكيد هعرف هالاقي طريقه.... أوصل بيها حالي أنا ليكي

ولو حكمت في كل دقيقة في كل مكان تشوفني عينيكي

حالف وناوي أعيش وياكي طول الليالي.... من غير حبيبتي بلف وأدور حاطك في بالي

حالف وناوي ولا ارتاح يوم ولا ليلة ههدي.... غير لما تبقي معايا في حضني ساعتها هرضي

وحالف وناوي أعيش وياكي طول الليالي.... من غير حبيبتي بلف وادور حاطك في بالي

وألاقي فين زيك حبيبتي أكيد مافيش.... مقدرش أعيش ولا يوم في عمري غير بيكي

روحي فيكي أنا بين إيديكي وأنتي مني عيني

وأكيد لو يوم عرفتي بحبي هتجيني

لللاه لللاه للاه

هي أول واحدة تشغل بالي.... تخليني مانمش الليل

أنا هصبر ومهما جرالي.... هخلي البال عليكي طويل)