حجز قضية اتهام شخص بقتل والده بالشرقية للحكم

قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية في جلستها، منذ قليل، حجز قضية اتهام أحد المحامين بقتل والده، بمساعدة زوجة أبيه وصديق له، ساعدهما في التخلص من الجثة وذلك، بهدف سرقة سيارة المجني عليه وتضرر ابنه من سوء معاملته، إلى جلسة 30 سبتمبر القادم للنطق بالحكم.

هيئة المحكمة

صدر القرار برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد محمد مهدي، وأمير أحمد، وسكرتارية خالد إسماعيل، ويامن فريح.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القضية رقم 5204045 لسنة 2018 حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطاراً يفيد بالعثور على جثة شخص يُدعى «محمد أحمد م. أ.»، يعمل سائق تاكسي، مقيم بمدينة العاشر من رمضان، وبه عدة طعنات أدت لوفاته.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وتوصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المجني عليه ويُدعى «أحمد م.»، محامي تحت التدريب، 31 سنة، وصديقه «عصام ح. ز. ج.»، 39 سنة، كهربائي، وزوجة المجني عليه «ياسمين أ. ع. م.»، 34 سنة، ربة منزل.

اعتراف المتهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية بالعاشر من رمضان من ضبط المتهمين الثلاثة، وبمواجهتهم اعترفت زوجة المجني عليه بأن المتهم الرئيسي في ارتكاب الواقعة هو ابن المجني عليه، حيث اتفق معها على قتله بهدف سرقة سيارته التاكسي، فيما استعانا بالمتهم الثالث، وهو صديق ابن المجني عليه، لمساعدتهما في التخلص من الجثة بدفنها في أحد الأماكن بالعاشر من رمضان، واعترف المتمهان الآخران بالاتهامات المسندة إليهما.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وأحالت المتمهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم بحجز القضية للنطق بالحكم في جلستها نهاية الشهر المقبل.