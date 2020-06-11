قتله وهو ساجد في صلاة الفجر.. و"جنايات الزقازيق": إعدام

بعد مرور 7 سنوات.. أسدلت محكمة جنايات الزقازيق الستار عن قضية "ذبح صاحب مخبز" في المسجد الكبير بمدينة ههيا بمحافظة الشرقية.. وقضت المحكمة بإعدام المتهم – شاب في العقد الثالث من عمره- لارتكابه واقعة القتل العمد داخل "بيت الله" وقت صلاة الفجر انتقاما منه بسبب خلافات بينهما.

جاء قرار المحكمة، بعد أن دانت التحريات والتحقيقات التي جرت بمعرفة الجهات الأمنية والقضائية، أن المتهم "محسن " 27 سنة، قتل المجنى عليه "شحتة" 47 سنة صاحب مخبز، بعد أن استغل أنه "ساجد" في الركعة الثانية بصلاة الفجر- وتسلل إلى صفوف المصليين وطعنة في الظهر طعنة أودت بحياته في الحال.

وكانت النيابة قد قررت إحالة المتهم، بعد أن سجلت له اعترافات تفصيلية بالجريمة، وسجلت أقوال الشهود الذين أكدوا أن المتهم هو منفذ الجريمة، وتسلمت تحريات المباحث بشأن الواقعة، وتقرير الطب الشرعي الخاص بالضحية، الذي أكد أن لفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة الاعتداء عليه بالضرب بـ"آلة حادة".

وكانت هيئة المحكمة قد قضت في جلستها المنعقدة في شهر ديسمبر عام 2019 بإحالة أوراق المتهم لفضيلة المفتي، وصباح اليوم قضت بإعدامه شنقا.