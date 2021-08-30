الإعدام لشخص قتل مقاول لسرقة سيارته بالعاشر

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية في جلستها، منذ قليل مساء اليوم، بمعاقبة متهم بقتل مقاول لسرقة سيارته في العاشر من رمضان بالإعدام شنقاً.

هيئة المحكمة

صدر القرار برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد محمد مهدي، وأمير أحمد، وسكرتارية خالد إسماعيل، ويامن فريح.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القضية رقم 5204045 لسنة 2018 حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تلقي قسم شرطة أول العاشر من رمضان باستقبال مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان لمواطن يُدعى «عادل م. ع.»، 20 سنة، مقاول، مقيم بمحافظة أسيوط، جثة هامدة إثر إصابته بطلق ناري في الرأس، ادعاء تعد من آخرين.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة «محمد ع. ع.»، 22 سنة، عامل، مقيم بكفر الشيخ، حيث تم ضبطه بعد الاشتباه به أثناء استقلاله سيارة وتوقفه بالقرب من كمين أمني لتحصيل الرسوم على طريق «الإسماعيلية - القاهرة» في محاولة منه للفرار، وتمكنت القوة الأمنية من استيقاف السيارة وبتفتيشها، تم العثور على سلاح ناري وحقيبة بداخلها مبلغ 250 ألف جنيه وهواتف محمولة وأوراق خاصة بالمجني عليه.

تم التحفظ على المتهم وبإجراء التحقيقات اللازمة اعترف بارتكاب الواقعة وقيامه بقتل المجني عليه بهدف سرقة سيارته والمبلغ المالي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيالة التي تولت التحقيق وأحالت المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم، بمعاقبته بالإعدام شنقاً.