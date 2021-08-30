مروة ناجي: مسرحية ألمظ وسي عبده «ليلة أسطورية»

كشفت الفنانة مروة ناجي عن حضور عدد كبير من الشخصيات العامة والفنانين فى إحدى سهرات عروض مسرحية «ألمظ وسي عبده»، وذلك من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة على «فيسبوك».

مروة ناجي تعلن حضور داوود حسين

و نشرت مروة ناجي: « الحمد لله وبفضل الله الليلة الثالثة وأربعون مسرحية ألمظ وسي عبده ليلة أسطورية بحضور ضيوفنا الكرام الأستاذ الدكتور محمد على ابراهيم رئيس الأكاديمية البحرية، والأستاذ الدكتور عصام شرف رئيس الوزارء الأسبق، وسيادة اللواء محمود متولي، والعقيد أشرف الكاشف، والأستاذ الدكتور مسعد عيسوي، والمحامية هيام المنشاوي، والدكتورة زكية الديب، والدكتور عبدالعزيز الجمل، والفنان الكويتي القدير داود حسين، والفنانة الليبية خدوجة صبري، والإعلامية الكويتية الكبيرة فجر السعيد، والفنان القدير مجدي صبحي، والمخرج الكبير هانى لاشين».

مروة ناجي تشكر ضيوفها

وتابعت: «وزوجته الإعلامية الكبيرة رشا سليمان ، والمخرج الكبير عمرو عبد العزيز، وأخي العزيز كابتن وليد مبروك، والإعلامي الصديق الغالى جمال عبد الناصر، وأجمل مفاجأة من أختي الممثلة الجميلة إيمي طلعت زكريا، والكاتب والشاعر العزيز أيمن النمر نورتونا وشرفتونا أسعدتنا جدا بكل كلمات حضراتكم اللى اسعدتنى جداااا وأسعدت كل زملائى وإخواتى الغاليين».

يذكر أن مسرحية «ألمظ وسي عبده» من بطولة مروة ناجى وسميحة أيوب ووائل الفشني وهاني كمال، وعدد آخر من الفنانين وهي من إخراج عادل عبده.

و وصل الفنان داوود حسين إلى مصر مؤخرًا، وحرص على حضور عدد كبير من الأعمال الفنية وكان من بينها مسرحية أبو العربي للفنان هاني رمزي وداليا البحيري.