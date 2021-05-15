استئناف العرض المسرحي «ألمظ وسي عبده» على مسرح البالون

استؤنف أمس العرض المسرحي «ألمظ وسي عبده» تقديم عروضه من جديد، وسط إجراءات إحترازية مشددة على خشبة مسرح البالون، في تمام السابعة مساء، بحضور المخرج عادل عبده، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، والفنان محمود عزت، وعدد كبير من الجمهور.

واحتفلت أسرة المسرحية بعيد ميلاد الفنانة مروة ناجي، بعد انتهاء العرض، وسط الجمهور، الذي شاركها فرحة العيد أيضا.

ويتناول العمل السيرة الذاتية لـ ألمظ وعبده الحامولي، وذلك من خلال تسليط الضوء على تاريخهما الفني والغنائي، الذي كان بمثابة أيقونة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

«ألمظ وسي عبده» من تأليف وأشعار الدكتور مصطفى سليم، وتصميم ديكور ومناظر محمد هاشم، وتصميم أزياء مروة عودة، وتأليف موسيقى أحمد مصطفى، وتصميم استعراضات سالي أحمد، وجرافيك ومابينج محمد المأموني، وتصميم إضاءة عز حلمي، وتنسيق مناظر سماح نبيل، وتصميم دعاية مصطفي عوض، وماكير لمياء محمود، وكوافير محمد شاكر، ومخرجين منفذين كريم محروس ونور السيد، ومن إخراج مازن الغرباوي.

وأشادت سيدة المسرح العربي، الفنانة القديرة سميحة أيوب، بأهمية العرض في تقديمه للتراث والفن الغنائي المصري القديم، بينما أكد الدكتور عادل عبده، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، أن العرض يعيد تقديم الهوية المصرية بطريقة كلاسيكية ممزوجة بالتقنيات الحديثة.

بينما أعربت الفنانة مروة ناجي، عن سعادتها وخوفها من الوقوف أمام الفنانة القديرة سميحة أيوب، التي كان العمل المشترك معها بمثابة حلم فاق كل توقعاتها.

وفي ذات السياق، أبدى الفنان وائل الفشني سعادته بوجود صورته بجوار صورة القديرة سميحة أيوب على نفس الأفيش، مشيرًا إلى أن كواليس العمل كانت ممزوجة بالمحبة والتعاون.

الجدير بالذكر أن «ألمظ وسي عبده» من إنتاج وزارة الثقافة المصرية، وتحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، ومن إشراف المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، ومن إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده.