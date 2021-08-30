رئيس اللجنة الطبية السابق بالاتحاد الإنجليزى: تفاجأت بتقدم كبير فى «طب الطوارئ» بمصر

قال الدكتور مايك هايلى، رئيس اللجنة الطبية السابق بالاتحاد الإنجليزى، إن مستوى الثقافة والخبرة المصرية فى طب طوارئ الملاعب يعادل مستوى الثقافة والخبرة الإنجليزية، لافتاً إلى أنه تفاجأ بمدى اهتمام وحرص مصر على الاهتمام بصحة اللاعبين المصريين وذلك خلال قيامه بتدريب عدد منهم أثناء فترة وجوده فى مصر.

وأضاف «هايلى» فى حواره مع «الوطن» أنه يجب الاهتمام بطب طوارئ الملاعب، مشيراً إلى أن كل دقيقة تفرق فى حياة اللاعب، ومن المهم التشخيص السريع للحالات ومعالجتها بطريقة صحيحة.

الأخطر على اللاعبين أزمات القلب

وحول الإصابات الخطيرة التى يمكن أن يتعرض لها اللاعبون فى الملعب وتؤدى إلى الوفاة مثل بلع اللسان، نفى «هايلى» أن تؤدى إلى الوفاة، موضحاً أن أسباب وفاة اللاعبين فى الملعب تعود إلى أسباب أخرى أهمها الإصابة بالأزمات القلبية الحادة.

فى البداية كيف ترى مستوى طب الطوارئ فى مصر؟

- مستوى طب الطوارئ فى مصر والطاقم الطبى المصرى متقدم جداً، بل ويعادل فى أدائه ومستواه الطاقم الطبى الإنجليزى، وقد انبهرت بأداء الطاقم الطبى الرياضى المصرى وتفاجأت بمستوى المعرفة والخبرة لديه فى هذا المجال.

ما التخصصات الطبية التى يعتمد عليها الفريق الرياضى الطبى؟

- التخصصات تختلف من فريق إلى آخر ولكن إذا تحدثنا على سبيل المثال عن فريق مثل نادى ليفربول فى الدورى الإنجليزى، فإن الفريق الطبى يتكون من متخصصين فى التمارين الرياضية والمعالجة النفسية وإعادة التأهيل والتغذية، ويوجد جراحون متخصصون للتدخل عند حدوث أى إصابات للاعبين، وأطباء قلب، كما هناك نوادٍ أخرى يمكن أن يكون بها طبيب أو اثنان أو أكثر، فعدد الأطباء الموجودين فى الفريق الطبى الرياضى يعتمد على نطاق كل نادٍ، وحجم الفريق الطبى الرياضى يختلف من دولة لأخرى ومن نادٍ لآخر.

عند وجود اشتباه في حالات الارتجاج يجب على اللاعب التوقف فوراً وعدم استكمال المباراة

إذا تحدثنا عن إصابات الملاعب، فما الإصابات الخطرة التى تستوجب إيقاف اللاعب فوراً؟

- الإصابات التى تستوجب على الفريق الطبى منع اللاعب من استكمال المباراة، هى إصابات القلب والارتجاج، وتعد حالات الارتجاج هى الأصعب فى التشخيص خاصة أن 90% من اللاعبين المصابين بالارتجاج لا يفقدون الوعى، وهو الأمر الذى يجعل عدداً كبيراً من الأطباء يعجزون عن تشخيص الحالة لأن اللاعب يبدو بحالة جيدة وغير فاقد للوعى، ويطلب منه العودة مرة أخرى إلى الملعب واستكمال المباراة ما ينعكس عليه سلباً فيما بعد، لذلك عند وجود أى اشتباه فى حالات الارتجاج يجب على اللاعب التوقف فوراً وعدم استكمال المباراة.

مايك هايلي: بلع اللسان لا يؤدي للوفاة فهو خرافة بلا أساس

وماذا عن حالات بلع اللسان التى تؤدى إلى الوفاة؟

- يوجد اعتقاد خاطئ أن الإصابة ببلع اللسان يمكن أن تتسبب بموت لاعب، وهو يعد خرافة ولا يوجد له أى أساس من الصحة، بل تعد الإصابة بالأزمات القلبية الحادة وحالات الارتجاج هى الأخطر على اللاعب.

الرباط الصليبي وتمزق الأربطة من أصعب الإصابات.. وأصبح علاجها سهلاً بعد أن كانت تُنهي مسيرة اللاعبين

ما الإصابات الخطرة التى تستغرق الكثير من الوقت للعلاج؟

- الإصابات الخطرة التى تستغرق الكثير من الوقت من أجل العلاج، هى الإصابات فى العظام والهيكل العظمى مثل تمزق الأربطة والرباط الصليبى، الآن يمكن بسهولة معالجة هذه الإصابات الخطرة وعدم إنهاء مسيرة اللاعبين بوجود فريق طبى ماهر ذى خبرة فى وقتنا الحالى، ولكن يستغرق العلاج تقريباً من 6 إلى 12 شهراً حسب خطورة الحالة، عكس ما كان يحدث فى الماضى منذ 20 و30 عاماً عندما كانت هذه الإصابات الخطرة تؤدى إلى توقف اللاعب المصاب عن اللعب نهائياً.

أصعب إصابة شاهدتها

القصة التى استوقفتنى خلال مسيرتى، عندما كنت موجوداً فى مصر، كان هناك مدرب يريد إرجاع لاعب مصاب بارتجاج إلى الملعب، فى ظل اعتراض الطبيب الذى قام بمعارضة قرار المدرب، وتوجه إلى الحكم وقام بإبلاغه بصعوبة الحالة الطبية للاعب، وبالفعل خرج اللاعب، ودائماً ما يكون هناك خلاف بين المدرب والطبيب بخصوص نزول اللاعبين لاستكمال المباراة، وعادة يعارض الطبيب قرار المدرب، لكن لا يأخذ الطبيب موقفاً ضد هذا القرار، كما أعتقد أن ما فعله الطبيب خطوة شجاعة جداً.