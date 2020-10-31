عميد طب طنطا: السيطرة على حريق محدود بمستشفى الطوارئ الجامعي

قال الدكتور أحمد غنيم، عميد طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بطنطا، إنه نشب منذ قلبل حريق محدود خلف مبني مستشفى الطوارئ الجامعي.

موضحاً في بيان صحفي، أن الحريق لم يمتد الى داخل المستسفى ولم ينجم عنه إصابات ، وعلي الفور تم استدعاء الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة علي الحريق.

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية علي حريق شب بمنزل في شارع "إبراهيم الدسوقي" بمنطقة بيجام بمدينة شبرا الخيمة، نتيجة تسرب غاز، وأتت النيران علي محتويات طابقين من المنزل دون خسائر بشرية.

تلقي اللواء فخرالدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا بنشوب حريق بالطابقين الثالث والرابع بمنزل في منطقة بيجام بشبرا الخيمة بسب تسرب غاز وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وجرى السيطرة على الحريق الذى أتي علي جميع محتويات الطابقين وتمت السيطرة على النيران ومنع امتدادها للمناطق المجاورة دون خسائر بشرية، وتولت النيابة التحقيق وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.