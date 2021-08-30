شاطئ كليوباترا مطروح.. متعة السباحة والمناظر الطبيعية الخلابة

يعد شاطئ كليوباترا من أجمل الشواطئ في مدينة مرسى مطروح، حيث يتمتع بطبيعة خاصة، جزء كبير منه ذو طبيعة صخرية، ويجسد تشكيلات صخرية طبيعية على الشاطئ، يجذب المصطافين للجلوس عليها وتفقد أشكالها الجمالية، والتقاط الصور التذكارية عليها، وجزء آخر ممهد لنزول البحر، وهو مواجه للجزء الصخري، ومخصص للسباحة والاستمتاع بالبحر والمياه النقية وألوانها الفيروزية، ويذهب إليه زائرو مطروح بحثاً عن شاطئ هادئ وله خصوصية، بعيداً عن الشواطئ القريبة الكائنة وسط المدينة المزدحمة بالمواطنين، ويقع على بعد 5 كيلومترات غرب المدينة.

أسعار شاطئ كليوباترا مطروح

وعلى الرغم أن بعض الشواطئ في مرسى مطروح الدخول لها برسوم إلا أن شاطئ كليوباترا الدخول له مجاناً، وبدون رسوم للجمهور للاستمتاع بالسباحة في الشاطئ، ويبلغ سعر إيجار الشمسية و4 كراسي وترابيزة 100 جنيه في اليوم.

خدمات شاطئ كليوباترا مطروح

ويتمتع شاطئ كليوباترا مطروح بوجود جميع الخدمات على الشاطئ من دورات مياه وغرف تغيير الملابس وأدشاش للمياه العذبة للإستحمام بعد الخروج من البحر، وكافتيرات ومطاعم، وباركينج للسيارات.

مميزات شاطئ كليوباترا مطروح

وتتعد مميزات شاطئ كليوباترا مطروح بوجود فرق انقاذ على الشاطئ، مع وجود ألعاب مائية من الجيت سكى وباراشوت البحر، والبنانا، والبدالات، ويقبل عليها المصطافين للإستمتاع بها، وجميعها بأسعار مناسبة، كما يتميز الشاطئ بهدوء أمواجه والسماح بنزول الأطفال به، مما يجذب الأسر إليه، لتمتعة بالآمن والأمان، وعدم انفتاحة على البحر الكبير مما لا يشكل أى خطورة على زوارة خلال السباحة.

ويوجد أمام الشاطئ من الجهه المقابلة حمام كليوباترا وهو مزار عبارة عن ممشى صخرى، ويعقبه ممشى زجاجى يصل في النهاية إلى حمام صخرى مغلق مع الأعلى وله فتحه داخليه يدخل منها مياه البحر وتخرج من فتحه أخرى مواجهه، ويعد من المزارات السياحية الشهيرة التى يقبل عليها عشاق مطروح، ويلتقطون فيها الصور التذكارية ويستمتعون بالمناظر الخلابة بها.