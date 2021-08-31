مي عز الدين.. غياب طويل وظهور مفاجئ على السوشيال ميديا

تصدرت الفنانة مي عز الدين تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها مؤخرا من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع إنستجرام، وخاصة أنها تغيب باستمرار عن التواصل مع جمهورها.

مي عز الدين تظهر مجددا

كانت الفنانة مي عز الدين قد نشرت صورة لها عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام» مع قطتها وعلقت عليها قائلة «سكر، قطتي».

وبمجرد نشر مي عز الدين لهذه الصورة وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير وذلك لأن هذا المنشور جاء بعد غياب طويل لها عن مواقع التواصل الاجتماعى وهو المعتاد وذلك لأنها كل فترة طويلة تظهر بمنشور وبعدها تختفي تماما.

مي عز الدين وياسمين عبد العزيز

كان آخر منشور شاركته الفنانة مي عز الدين لجمهورها قبل ظهورها هو منشور تم نشره في شهر يوليو الماضي وظهرت فيه بسبب ياسمين عبد العزيز، حيث نشرت لها صورة عبر صفحتها الخاصة على موقع إنستجرام وعلقت عليها قائلة «الشفاء من عندك يا رب لياسمين ولكل مريض يا رب يقوم بالسلامة ويرجع بيته وربنا يجعل في العيد خير وفرج على الجميع».

وقبل ياسمين عبد العزيز كان آخر ظهور لـ مي عز الدين في شهر مايو الماضي أي قبلها بشهرين تقريبا وذلك بسبب عيد الفطر، حيث نشرت فيديو عبر صفحتها على موقع إنستجرام وعلقت عليه قائلة «عيد سعيد على الجميع يا رب».

مسلسل خيط حرير

يذكر أن آخر الأعمال الفنية التي شاركت فيها الفنانة مي عز الدين كان مسلسل خيط حرير والذي شاركت فيه بجانب نيكولا معوض ومحمود عبد المغني وحازم سمير وهنادي مهنا ومحمد علي رزق وسوسن بدر وعدد أخر من الفنانين وهو من إخراج إبراهيم فخر.