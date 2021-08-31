نانسى عجرم: حلمت بديو مع مايكل جاكسون.. وبقول لبناتي هسيبلكم البيت
كتب:
أحمد حسين صوان
10:26 ص | الثلاثاء 31 أغسطس 2021
نانسي عجرم
حلت الفنانة نانسي عجرم، ضيفة على المذيع صبري زكي، ببرنامجه «قول ياكبير»، على راديو إنرجي 92.1 كونها نجمة شهر أغسطس، حيث كشفت النجمة خلال الحلقة عن الكثير من تفاصيل مشوارها الفنى، وألبومها «نانسي 10»، ومن أبرز تصريحات نانسي: أنها دائماً ما تهرب عن أي شيء بالموسيقى، فالموسيقى هي لغة العالم سواء كان الأمر به فرح أو حزن فالموسيقى «هروبها الوحيد».
وعن ألبوم «نانسي 10»، قالت الفنانة اللبنانية: إن التحضر للألبوم كان منذ أربع سنوات، وأول أغنية تم اختيارها أغنية «سلامات»، التي حققت نجاحاً كبيراً في الوطن العربي: «أجد أن هناك الكثير الذي مازالت اسعى لتقديمه، أجد أن ألبوم «نانسي 10»، بمثابة انطلاقة جديدة فدائماً أجد أن أي البوم اقدمه للجمهور هو انطلاقة جديدة و مرحلة مختلفة أعيشها».
وأضافت: «لم أفكر في أي وقت أن أعيد توزيع أي أغنية من الأغاني التي قدمتها فيما سبق، فالعمر مراحل وكل مرحلة لها وقتها ولها طريقة التعبير عنها، فكل الأغاني مفضلة بالنسبة لي وكل اغنية لها المود والوقت الخاص بها».
وكشفت النجمة البنانية، خلال حوارها، عن أنها بدأت التحضير والتفكير في ألبوم «نانسي 11»، قائلة: «اشعر بالراحة حين أفكر في ألبوم أو في أغنية جديدة فهذا الأمر هو أقرب الأمور لقلبي».
وتابعت: «أكثر أغنية من أغنياتي التي دائماً ما تفكرني بالحب هي عم بتعلق فيك و «العيون السود»، وأكتر أغنية تذكرني دائماً بالطفولة أغنية «نقيلي أحلى زهرة»، مضيفة: «أغنية مشكلتك الوحيدة كانت أسرع الأغاني التي اشتغلت عليها مع فريق العمل لتكون ضمن ألبوم «نانسي 10».
وعن فكرة تقديم أغاني لتترات المسلسلات، أوضحت نانسي: «يقع اختياري على أغاني التترات التي أقدمها على أساس الأغنية بغض النظر عن أبطال العمل ولكن أهم شيء هو أن أشعر بكلمات ولحن الأغنية».
وحول فكرة تقديمها ديو غنائي مع أي من نجوم الوطن العربي أو نجوم العالم، قالت: «فكرة الديو هي فكرة تأتي بمفردها، وخلال الفترة الماضية تم طرح أفكار مختلفة لديو مع نجوم آخرين ولكن لم يتم الاستقرار على شيء ما، دائماً كنت أحلم بتقديم ديو غنائي مع الراحل مايكل جاكسون».
وبشأن التعامل مع «السوشيال ميديا»، قالت الفنانة اللبنانية: «الواتساب أكثر تطبيق استخدمه في حياتي اليومية، وأعمل على تسريع صوت الرسائل بأشعر أن صوت الشخص مبسوط وسعيد وأتابع دائماً صفحات وصفات الأكل على انستغرام، ولكن الشيء الوحيد الذي يزعجني منها هو أنه لا يوجد أي خصوصية».
وعن حياتها الشخصية، أوضحت: «بقول كتير لبناتي هسيبلكم البيت وأمشي زي كل أم وخاصة لما بيكون في ضغط كبير بالبيت مش بس الأم المصرية هي الي بتعمل كده لا اللبنانية كمان».