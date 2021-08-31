القومي للحوكمة والتنمية يواصل فعاليات تدريب القيادات الحكومية بالبرتغال

واصل المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- فعاليات برنامج تدريب عدد 26 قيادة حكومية في جامعة الأمم المتحدة بمدينة غيماريش بالبرتغال حول الحوكمة والتحول الرقمي وبناء القدرات، والذي تستمر فعالياته حتى 4 سبتمبر المقبل.

التحول الرقمي والحوكمة

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أهمية الشراكات الدولية في مجال التدريب، وأهمية التدريب على الحوكمة والتحول الرقمي وبناء القدرات للقيادات الحكومية، مشيرة إلى أهمية التعاون مع جامعة الأمم المتحدة لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الدولية في مصر، والعمل على التحول الرقمي، والوقوف على أحدث التجارب في الدول الأخرى في هذا المجال.

وقالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إن التدريب الحالي يعد باكورة التعاون المثمر مع جامعة الأمم المتحدة، والذى من المقرر أن يشمل قريبًا التعاون في تقديم الخدمات الاستشارية والتعاون البحثي والعلمي، وذلك في إطار الاهتمام المتزايد من المعهد للاستفادة من الخبرات الدولية والشراكات الحصرية مع المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة لما لها من خبرات في هذه المجالات، بما يتواكب مع توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى نحو التوسع في التحول الرقمي والحوكمة في مختلف المجالات الحكومية.

ومن جانبه، قال نبيل فؤاد، مدير عام تطوير الأعمال والموارد البشرية بالمعهد، إنه يجرى التواصل مع جامعة الأمم المتحدة للتجهيز للبرامج القادمة وفقًا للاتفاقية الموقعة معهم، وسيتم الأخذ في الاعتبار سلامة جميع المشاركين في ظل الإجراءات الاحترازية لسلامتهم في ظل انتشار فيروس كورونا وضمان الاستفادة القصوى من الخبرات الدولية بجامعة الأمم المتحدة.

وتتضمن التدريبات أساسيات التحول الرقمي وتدريب المشاركين على المشاركة الإلكترونية والتقييم الحكومي الإلكتروني، والاستراتيجية الحكومية الرقمية، والتغيير، والإدارة والجوانب الأمنية والتنظيمية للتحول الرقمي.

وخلال التدريب قام المدربون بعرض عدة دراسات حول استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في تقييم الخدمات الحكومية، وكذلك في الانتخابات حول العالم، بما في ذلك تجربة انتخابات المحليات في البرتغال وتصاعد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة خاصة في ظل جائحة كورونا.

يشار إلى أن المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة كان قد أطلق برنامجه التدريبي حول الحوكمة والتحول الرقمي بالبرتغال بالتعاون مع وحدة تشغيل جامعة الأمم المتحدة المعنية بالحوكمة الإلكترونية، كما وقع المعهد مع جامعة الأمم المتحدة اتفاقية إطارية للتعاون المشترك وأخرى بشأن تدريب عدد من القيادات الحكومية على عدد من الموضوعات المهمة منها الحوكمة الرقمية والحوكمة المؤسسية والمدن والمجتمعات الذكية واستخدام تكنولوجيا المعلومات في مكافحة الفساد.