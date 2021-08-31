استقر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مباراة أنجولا التي تنطلق في التاسعة مساء غد الأربعاء، على ستاد الدفاع الجوي، في افتتاح مشوار الفراعنة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بالعاصمة القطرية الدوحة.

ومن خلال التدريبات الأخيرة للفراعنة على ستاد الدفاع الجوي، استقر «البدري» على تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام أنجولا، إلا أنه ينتظر الوقوف على الحالة العامة لجميع اللاعبين خلال المران المقرر له مساء اليوم، خاصة أن هناك مفاضلة بين محمد عبدالشافي وأحمد فتوح وأيمن أشرف في الجبهة اليسرى، وطارق حامد وحمدي فتحي في خط الوسط.

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