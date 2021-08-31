سفير مصر لدى كندا يعقد لقاءً موسعا مع الجالية المصرية في بريتيش كولومبيا

زار أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى كندا، مدينة فانكوفر بمقاطعة بريتش كولومبيا، أجرى خلالها لقاءً موسعاً مع رموز الجالية المصرية بالمقاطعة، نظمته المنظمة الكندية المصرية الثقافية في بريتيش كولومبيا، وذلك في إطار جهود السفارة المصرية في أوتاوا لتعزيز التواصل مع أبناء الجالية المصرية في كافة المقاطعات الكندية.

وألقى أبو زيد كلمة خلال اللقاء، أكد فيها حرصه على تعزيز التواصل مع تجمعات الجالية المصرية في كندا شرقاً وغرباً، مشيداً بما يقدمه أبناء الجالية المصرية في كندا من نموذج مشرف لمصر وشعبها باعتبارهم جسراً متميزاً يربط بين البلدين.

اهتمام الحكومة بالجاليات المصرية

كما استعرض السفير المصري خلال المناقشات الخصائص المميزة لمقاطعات غرب كندا وفرص التعاون المتاحة مع مصر في مجالات التعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا والاستثمار، والدور الذي تضطلع به الجالية في هذا الإطار.

من ناحية أخرى، أبرز السفير أحمد أبو زيد الاهتمام الخاص الذي توليه الحكومة المصرية بالتواصل مع الجاليات في الخارج لضمان توفير أكبر قدر من الرعاية لمصالحهم في الدول التي يقيمون بها، وإحاطتهم وأسرهم بالتطورات التي تشهدها مصر على كافة الأصعدة، والاستفادة بخبراتهم الواسعة في دعم جهود التنمية والتحول الشامل الذي يشهده الوطن.

الكنيسة الأرثوذكسية في فانكوفر

وحرص «أبو زيد» خلال الزيارة على لقاء أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية في فانكوفر، والاطلاع على مستجدات التحقيقات الخاصة بحادث تعرض كنيسة مار جرجس القبطية الأرثوذكسية في مدينة فانكوفر لحريق هائل أدى إلى تدميرها بشكل شبه كامل نهاية الشهر الماضي، مؤكداً أن السفارة المصرية في أوتاوا تتابع نتائج التحقيقات التي تجريها السلطات الكندية للوقوف على أسباب الحادث، وأن السفارة على استعداد دائم لتقديم كل الدعم لأبناء الجالية القبطية في غرب كندا في ظل التحديات والظروف الاستثنائية التي تولدت عن هذا الحادث الأليم.

من جانبهم، أعرب الحضور عن تقديرهم لحرص السفارة المصرية وطاقمها على التواصل المباشر معهم، وإشراكهم في المبادرات التي تطلقها السفارة على مدار العام.

وحرص السفير أحمد أبو زيد على الرد على استفسارات أعضاء الجالية المتنوعة في مناخ عام من الود سادت فيه روح الأسرة المصرية.