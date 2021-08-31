حبس «نجار» متهم باغتصاب ابنة عمه الطفلة في سوهاج

قررت النيابة العامة بدائرة مركز طما، شمال محافظة سوهاج، حبس نجار مسلح لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في الميعاد القانوني، لاتهامه باغتصاب ابنة عمه الطفلة، تبلغ من العمر 13 سنة، كما قررت النيابة عرض الطفلة على الطب الشرعي، لبيان حدوث اعتداء جنسي عليها من عدمه، وطلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مأمور مركز شرطة طما، يفيد ورود بلاغ باتهام أحد الأشخاص باغتصاب طفلة، تبلغ من العمر 13 سنة، بدائرة المركز، وعلى الفور، انتقل مأمور وضباط مباحث المركز إلى محل البلاغ.

تبين من المعاينة والفحص اتهام شاب يُدعى «أ. ع. ع.»، 19 سنة، يعمل «نجار مسلح»، بالتعدي على الطفلة «س. ع. م.»، 13 سنة، ابنة عمه، واتهم والد الطفلة، ابن شقيقه المتهم باستدراج الطفلة داخل عشة فراخ أعلي سطح منزلها، وقيامه بشل حركتها واغتصابها، وقيام الطفلة بالصراخ تجمع أقاربها، وتم ضبط المتهم بمعرفتهم، والاتصال برجال المباحث.

وبمواجهة المتهم بما نسب إليه من اتهامات، اعترف بارتكاب الواقعة، إلا أنه أنكر ارتكاب الواقعة أمام النيابة العامة، ليتم التحفظ على المتهم، وتحرر عن ذلك محضر رقم 4748 لسنة 2021، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق في الواقعة، حيث أصدرت قرارها بحبس المتهم 4 ايام على ذمة التحقيقات، وقررت عرض الطفلة على الطب الشرعي.