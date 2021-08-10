«فيديو و6 شهود» يوثقون جريمة اغتصاب فتاة الساحل الشمالي

على نهج القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فيرمونت» تأتي هذه القضية وهي مواقعة فتاة الساحل بغير رضاها من 3 أشخاص ضمن متهمي قضية الفيرمونت، حيث استدرجها المتهمون لإحدى القرى السياحية الكائنة بالساحل الشمالي ثم تناوبوا اغتصابها، وما إن استجمعت قواها حتى عقدت العزم على تحرير بلاغ ضد المتهمين.

المتهمون في قضية الفيرمونت

3 شباب في مقتبل العمر يواجهون تهمة مواقعة أنثى بغير رضاها، حيث يترقبون حكم القضاء سواء بالإدانة أو بالبراءة في قضيتهم المشابهة للقضية المعروفة إعلاميًا بـ«الفيرمونت» والتي قررت النيابة العامة في وقت سابق بحفظ الدعوى الجنائية لعدم وجود أدلة كافية ضد المتهمين، وإخلاء سبيل المتهمين الـ 5، ولكن وجهت النيابة لـ 3 منهم تهمة اغتصاب جديدة لفتاة أخرى بإحدى القرى السياحية في الساحل الشمالي.

فيديو و 6 شهود

«شريف الكومي» و«يوسف قرة» و«أمير زايد»، هم أبطال واقعة اغتصاب «فتاة الساحل» الجديدة، حيث شهدت المجني عليها أمام تحقيقات النيابة العامة ضد ثلاثتهم باغتصابها والتعدي عليها جنسيا، وساندها في تلك الاعترافات شهادة 6 أشخاص على الواقعة إلى جانب مقطع فيديو يظهر فيه اثنان من المتهمين حال التعدي على الضحية، حيث توصلت الجهات المعنية لصحة ذلك الفيديو الذي يدين المتهمين.

تغيب متهمين

عقدت الجلسة الأولى للمتهمين أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية 14 يونيو الماضي، إلا أن تغيب اثنان من المتهمين عن الحضور نظرا لهروبهم وملاحقة الأجهزة الأمنية لهما، فيما حضر المتهم «أمير زايد» أمام هيئة المحكمة والتي قررت تأجيل القضية لجلسة اليوم.

تأجيل محاكمة المتهمين

وأجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، برئاسة المستشار عبده عطية، ثان جلسات محاكمة 3 متهمين لمواقعتهم أنثى بغير رضاها عقب استماعها لأقوال المتهم الثالث «أمير زايد » لجلسة 13 سبتمبر المقبل، وذلك لحضور الشهود.