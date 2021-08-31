لو إيجار قديم.. احصل على قيمة الوحدة من مالك العقار بأمر القانون «بشرط»

يترقب المصريون قرار مجلس النواب المصري بدراسة قانون الإيجار القديم بكافة جوانبه قبل بدء الانعقاد الجديد للمجلس، وذلك بهدف الوصول إلى أفضل صيغة لتعديل القانون لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، حسبما أكد مصدر برلماني في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حيل لاسترداد الوحدات المؤجرة

ويحاول البعض من ملاك الإيجار القديم البحث عن حيل جديدة لاسترداد وحداتهم العقارية المؤجرة بالنظام القديم وذلك لإخراج المستأجر من العقار، لاسيما وأن معظم هذه الوحدات يجرى تأجيرها بمبالغ زهيدة ولا تحقق أرباحًا لصاحب العقار، ومن أبرز هذه الحيل المستخدمة هي محاولة إحداث بعض التلفيات في مبني العقار لكي يجبر المستأجر على تركه واسترداد وحدته منه.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية العقوبات التي يمكن أن تقع على صاحب العقار أو الوحدة السكنية حال استخدامه تلك الحيل ضد المستأجر.

قانوني: للمستأجر الحصول على قيمة «الوحدة» بالكامل في هذه الحالة

قال مصطفي السعداوي أستاذ القانون بجامعة المنيا، إنه في حال سقوط عقار الإيجار القديم فإن قطعة الأرض سيحصل عليها المالك الأصلي، مؤكدًا أن القانون المصري لا ينص على تعويض المستأجر بنظام الإيجار القديم بأي حال من الأحوال، إلا في حالة إثبات تورط المالك بإحداث ضرر للعقار أو سقوطه أو تلفه.

وأضاف السعداوي في تصريحات لـ«الوطن» أنه إذا كان المستأجر يعيش في منزل أو شقة وثبت إحداث مالك العقار تلفها أو محاولة إضرارها، فإن المستأجر يحصل على قيمة العقار من المالك بالكامل:« يعني لو ساكن في شقة بمليون جنيه والمالك تسبب في هدم الوحدة عن عمد، فإن المستأجر يقوم برفع دعوى تعويض، ويحصل على مبلغ الوحدة من المالك وإلا فسيتم حبسه».

شروط فسخ العقد وإخلاء الوحدة السكنية

وضع قانون الإيجار القديم رقم 4 لسنة 1996، عددًا من الشروط التي تكون عاملًا مساعدًا لفسخ قانون التعاقد، ومنها أنه لا يجوز للمستأجر الإضرار بالعين المؤجرة، مثل «هدم حوائط أو جدران حامية في العين أو العقار»، وإذا حدث وأضر المستأجر بالعقار بأي طريقة مما سبق، على المالك إثبات ذلك بحكم نهائي ثم إقامة دعوى إخلاء.