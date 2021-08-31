تامر حسني.. الشائعة العاطفية الوحيدة فى حياة نور عمرو دياب

بعد أسابيع من إعلانها خبر خطبتها، قدمت نور عمرو دياب خطيبها لأول مرة لمتابعيها عبر موقع التواصل وتبادل الصور والفيديو إنستجرام، وهو البريطاني كيران ودرود.

شائعة وحيدة فى حياة نور عمرو دياب العاطفية

الخطوبة المفاجئة التي لم يكن يعلم بها أحد، وكشفتها نور خلال حوار لها مع متابعيها عبر إنستجرام، تعد أول خطبة لأبناء الفنان الكبير عمرو دياب، الذي لديه 4 أبناء، أكبرهم نور ثم عبدالله وكنزي وأخيرا جانا.

تعد خطبة نور من كيران، هي الخطبة الأولى والرسمية في حياة نور، حيث لم يسبق لها من قبل الخطبة، لكن الشائعات كانت دوما مثار جدل لها، نظرا لكونها الابنة الكبرى للفنان الكبير والشهير عمرو دياب.

تامر حسني قدم فيلم نور عيني في عام 2008

في عام 2008، خرجت شائعة قوية في الأوساط الفنية والصحفية المصرية والعربية، حول خطبة الفنان تامر حسني لابنة عمرو دياب «نور»، البالغة من العمر 19 عاما في ذلك التوقيت، وظلت تلك الشائعة متداولة، واقتربت من الحقيقة، حينما طرح في ذلك التوقيت تامر حسني فيلمه فى ذلك الوقت نور عيني، الذي أشار البعض إلى أن تامر قدم الفيلم هدية لخطيبته نور عمرو دياب.

والذي جعل الشائعة تستمر لمدة أطول، هو عدم نفي تامر حسني وعمرو دياب القصة، إلى أن ماتت مع مرور الوقت.

نور عمرو دياب، هي ابنة عمرو دياب من زوجته الأولى شيرين رضا، ودرست فى بريطانيا بعد أن خرجت من مصر فى بداية الألفية الجديدة، وظلت نور غائبة تماما عن وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أن دشنتها في نهاية عام 2020، وبالتحديد بصفحتها بإنستجرام.