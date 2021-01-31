نور عمرو دياب ترفض التعليق على طلاق والدها وتتجاهل علاقته بدينا الشربيني

أجرت الانفلونسر نور ابنة الفنان الكبير عمرو دياب، مقابلات سريعة مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، من خلال خاصية «استوري»، حيث انها رحبت بكافة اسئلتهم.

وكانت أغلب اجابات نور خلال تلك المقابلة هادئة وطبيعية منها إفتخارها بوالدها الفنان عمرو دياب والتى قالت عنه فيها أنه أكثر أب مجتهد بالعمل قائلة: «دائما إلى جانبي عندما أحتاج إليه، هو ملهمي، وأنا محظوظة لأنه والدي أحبه من كل قلبي».

نور عمرو دياب: والدي هو ملهمي وأحب من قلبي

وكشفت عن سبب عدم حضورها حفل والدها فى دبي الأخير قائلة: «صدقوني أحب كثيراً أن أتواجد معهما، ولكن كما قلت في السابق أنا في بريطانيا وهناك إغلاق عام»، اما المفاجأة فكانت في ردها عن رأيها في دينا الشربيني، فقالت: «أحبها كثيراً، إنها شخص رائع ولطيف».

اما عن الاسئلة التى تجاهلتها نور خلال المحادثة السريعة ورفضت الرد عليها فعلمت «الوطن» أن أبرز تلك الاسئلة كان سؤال علاقة والدها الفنان عمرو دياب بالفنانة دينا الشربيني وهل تم الزواج بينهم فعليًا أم كانت مجرد علاقة عاطفية عابرة فى حياة الاثنين، كما جاء لها عدد من الاسئلة عن طبيعة علاقتهم الحالية خاصة وان كافة المصادر المقربة من الطرفين أكدت على انفصالهم ورفض عمرو دياب التصالح معها او مقابلتها فى أي مكان يتواجد فيه.

نور عمرو دياب: دينا الشربيني شخصية رائعة

ومن الاسئلة التى رفضت نور الاجابة عنها هو حقيقة طلاق والدها من زوجته الثانية زينة عاشور، والتى يردد البعض انهم منفصلين عن بعضهم البعض منذ أكثر من 10 سنوات جاء رفص نور الاجابة عن السؤال لحساسية الموقف خاصة انها لديها علاقة جيدة بزينة عاشور.

كما أنها رفضت الاجابة على عدد من الاسئلة الخاصة بأشقائها وعلاقتهم بها وسبب عدم تفاعلها معهم بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.