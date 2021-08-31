السيسي يهنئ رئيس جمهورية زامبيا الجديد بفوزه في الانتخابات

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالا هاتفيا مع رئيس جمهورية زامبيا الجديد هاكيندى هيشيليما، هنأه خلالها بالفوز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تقدم بالتهنئة للرئيس الزامبي، على الفوز بالانتخابات الرئاسية الأخيرة، مؤكداً حرص مصر على دعم زامبيا، من خلال تعزيز أطر التعاون الثنائي، لا سيما على مستوى الاستثمار والتبادل التجاري، ودفع محاور التنمية في زامبيا.

الرئيس يشيد بدور زامبيا الفاعل بمنطقة الجنوب الأفريقي

كما أكد الرئيس، الأهمية الخاصة التي يوليها للتشاور مع الرئيس هيشيليما، في ضوء العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط مصر بشقيقتها زامبيا، وهو ما تعكسه الزيارات المتبادلة والمتتالية من قبل كبار المسئولين من الجانبين، مشيدا في هذا الصدد، بدور زامبيا الفاعل بمنطقة الجنوب الأفريقي، وعلى المستوى القاري.

الرئيس الزامبي يشيد بالدعم المصري المقدم لمواجهة أزمة فيروس كورونا في زامبيا

وعبر الرئيس الزامبي بدوره، عن امتنانه لتهنئة الرئيس بفوزه في الانتخابات، مشيدا بالتطور المتواصل في مسار العلاقات الثنائية بين مصر وزامبيا، ومعربا عن تقديره العميق لمصر وشعبها وقيادتها، وتطلعه لدعم مصر لتحقيق الاستقرار والتنمية المستهدفة ببلاده، استمرارا للدعم المصري المتواصل منذ استقلال زامبيا وحتى الآن، خاصةً في ظل وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات، ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

كما أشاد الرئيس الزامبي، بالدعم المصري المقدم لمواجهة أزمة فيروس كورونا في زامبيا، إلى جانب برامج بناء الكوادر الزامبية في مختلف المجالات، مؤكدا في هذا الإطار، اهتمام بلاده بجذب الاستثمارات المصرية، لاسيما في قطاعات الزراعة، والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات، والصحة، والثروة السمكية.