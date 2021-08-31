إنقاذ ساق شاب من البتر بـ«سمكرة» مفصل الكاحل في بني سويف

نجح فريق طبي بمستشفى التأمين الصحي في بني سويف، اليوم الثلاثاء، في إنقاذ ساق شاب في منتصف الثلاثينات من عمره من البتر، حيث أنه مريض قدم سكري، ويعاني من تآكل بمفصل الكاحل، بالإضافة إلى إصابته بالتهاب «نيكروزي» مزمن.

مدير تأمين بني سويف: سمكرة مفصل كاحل الشاب لإنقاذ ساقه من البتر

وقال الدكتور محمد يحيى، مدير عام فرع التأمين الصحي ببني سويف، إن الفريق الطبي أجرى عملية «سمكرة» لمفصل الكاحل، لإنقاذ القدم والساق، وتجنب اللجوء لعملية البتر للشاب الذي يعاني من عدة أمراض أخرى، منها أنه مريض قدم سكري والتهاب «نيكروزي» مزمن، وتأكل بمفصل الكاحل، تحت إشراف الدكتور شهاب الدين صلاح، مدير مستشفى التأمين الصحي ببني سويف.

مدير مستشفى التأمين ببني سويف: حالة المريض مستقرة وجرى وضعه تحت الملاحظة

من جانبه، قال الدكتور شهاب الدين صلاح، مدير مستشفى التأمين الصحي ببني سويف، إنه تم وضع المريض تحت الملاحظة، واستكمال العلاج بالمستشفى، مؤكداً أن حالته مستقرة.

وأضاف أن الفريق الطبي الذي أجرى العملية، ضم كلاً من الدكتور أحمد سيد بدوي، رئيس قسم العظام، والدكتور إميل رشدي، اخصائي العظام، والنواب الدكتور معتز سليمان، والدكتور أحمد خليل، وأطباء التخدير الدكتورة سناء عبد الرحيم، وتمريض العمليات.

محافظ بني سويف يشيد بالمجهود النوعي لأطباء مستشفى التأمين الصحي

من جانبه، أشاد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بالمجهود النوعي الذي بذله فريق طبى بمستشفى بني سويف للتأمين الصحي، في إجراء عملية جراحة لإنقاذ ساق شاب من البتر، وذلك ضمن سلسلة العمليات الدقيقة، التي يقوم بها أطباء المستشفى في الفترة الأخيرة، تحت إشراف الدكتور محمد يحيى، مدير عام فرع التأمين الصحي ببني سويف، وبدعم من الدكتور محمد ضاحي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي.