مدير التأمين الصحي ببني سويف يتفقد سير امتحانات المعهد الفني للتمريض

تفقد الدكتور حسن محمود سليمان، مدير عام فرع بني سويف للتأمين الصحي، اليوم الإثنين، يرافقه الدكتور محمد يحيي مدير عام مستشفى التأمين الصحي رئيس مجلس الإدارة بالمعهد، سير امتحانات دبلوم المعهد الفني للتمريض "الصف الخامس" آخر للعام 2019-2020 في يومها الثاني لمادة تمريض الصحة النفسية، والبالغ عددهم 59 طالبا في 5 لجان.

وأشار مدير عام المستشفى إلى تحديد موعد المقابلة الشخصية للمتقدمين الجدد، يوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس المقبل، الساعة الثامنة صباحا.

واطمأن مدير عام فرع التأمين الصحي، على سير عملية الامتحانات في جو هادئ ومنتظم يساعد الطلبة في تحقيق المرجو منهم من تفوق وتميز، وعن وجود أي مشكلات او ملاحظات لهم، مشددا على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية وقياس درجة الحرارة قبل دخول اللجان، والتأكد من ارتداء الكمامة بطريقة صحيحة واتباع سياسة مكافحة العدوى وتطهير اللجان قبل وبعد كل مادة و توفير الأجواء المناسبة وتذليل أي عقبات والمرور بصفة دورية لمتابعة سير الامتحانات ومتابعة انتظام أعمال ولجان الامتحانات وتوفير كافة وسائل الراحة للطلاب والمراقبين من حيث الإضاءة والتهوية الجيدة، واطمأن على توفير العناية الطبية اللازمة لجميع اللجان لأي حالة طارئة وتزويد اللجان بكافة احتياجاتها.

رافق مدير عام التأمين خلال جولته كل من الدكتورة رضا محمود مدير إدارة الشؤون الطبية، حنان يوسف مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية، الدكتورة عبير شعبان مدير إدارة التدريب، عبد العزيز الديري مدير إدارة العلاقات العامة، فاطمة محمود مدير المعهد الفني للتمريض.