محمد محيي يطرح فيديو كليب «ورقة وقلم»‎.. فيديو

طرح النجم محمد محيى فيديو كليب أغنيته السابعة من ألبومه الجديد «بتاع زمان»، والتي حملت عنوان «ورقة وقلم» على «يوتيوب»، وجميع المتاجر الإلكترونية، ومحطات الراديو، وهى أغنية درامية عاطفية عن محاسبة حبيب لأخطاء وغدر حبيبه، ودارت فكرة التصوير فى إطار بسيط عبر فيه «محيي» عن معنى كلمات الأغنية.

ورقة وقلم أغنية درامية عاطفية عن محاسبة حبيب لأخطاء وغدر حبيبه

أغنية «ورقة وقلم» من كلمات إيهاب عبده، وألحان مصطفى عوض، وتوزيع رفيق عاكف، وإخراج كامبا، وهى من إنتاج «ميوزيك ريكوردز»، وتوزيع شركة «ديجيتال ساوند».

كلمات أغنية «ورقة وقلم»

(أنا حكسب فيك ثواب.. من غير جرح وعذاب

حبعد وأقول دي بتيجي على أتفه الأسباب

أنا حبقي معاك كريم.. مش حفتح سين وجيم

أنا عايز بس أقولك في بينا حساب قديم)

يذكر أن محمد محيى، كان قد طرح من قبل ست أغنيات، هى «سهرانين» كلمات نور حمدي، وألحان محمد محيى، وتوزيع محمد العشي، و«فوضت أمرى»، كلمات أشرف أمين، وألحان محمد محيى، توزيع محمد العشى، و«قلت أخونه» كلمات نور حمدى، وألحان كريم حمدى، توزيع فهد، و«قضية» كلمات رضا أمين، وألحان مصطفى عوض، توزيع فهد، و«بعدنا» من كلمات أحمد مرزوق، ألحان وتوزيع محمد رحيم، و«أنت فى دمى» من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد، وتوزيع فهد.

ومازال لدى محمد محيي عدد من الأغنيات من المقرر إطلاقها خلال الفترة المقبلة، من بينها أغنية ديو مع الفنان محمد منير، كان قد كشف عنها «محيي»، فى حوار سابق له معه «الوطن».