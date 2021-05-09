محيي إسماعيل: كوميديا محمد سعد لم يقدمها عادل إمام.. وربنا يشفي أعدائي

قال الفنان محيي إسماعيل، إن الفنان عادل امام يُعد تاريخا كاملا في الكوميديا والسينما المصرية، لكن الفنان محمد سعد قدم في الكوميديا ما لم يقدمه الفنان عادل إمام من خلال الحركة، موضحًا أن محمد سعد قدم حركات بهلوانية لم يقدمها الفنان عادل إمام بكل تاريخه الكبير، كما أن حركات محمد سعد تشبه توم وجيري تماما.

وتحدث إسماعيل، عن أعدائه، قائلا: «معرفش إذا كانوا كتير ولا لأ، أنا مش شايفهم، وقعدت في البيت 4 سنين في عز نجاحي نتيجة حقد آخرين أنا مش عايز أعرفهم، ربنا يشفيهم ويقف جنبهم ويبقوا كويسين».

كما علق إسماعيل، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، الذي يعرض عبر شاشة «المحور»، على انتقاد الإعلامي القدير مفيد فوزي له، خلال ظهوره في البرنامج حيث وصفه بالعاقل الذي يدعى الجنون، وهو شديد العقل ويعرف كيف يتعامل مع الناس، وابتلع زجاجة كاملة من أقراص جنون العظمة.

وصفق إسماعيل لمفيد فوزي، قائلا: «الأستاذ مفيد فوزي أفادني، فقد قال ابتلع زجاجة كاملة من الزعامة، وأخطأ عندما قال جنون العظمة، فأنا زعيم على نفسي، وعندما أشخص نفسي فأنا أقول إنني عبقري، وعموما أنا أحب مفيد فوزي».

ويُعد برنامج «العرافة» امتدادا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، ما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.