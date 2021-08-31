روتانا تحتضن الموهبة هدى الفهد في عمل وطني سعودي

وقع سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، اليوم، عقدا مع الموهبة الغنائية الشابة السعودية هدى الفهد، في المقر الرئيسي للشركة بمدينة الرياض، وذلك استمرارا في دعم واحتواء المواهب الغنائية الشابة.

روتانا تدعم الأصوات الغنائية الجديدة السعودية

وينص العقد على إنتاج وإدارة أعمال، وأشار سالم الهندي، إلى هذا العقد بقوله: «تحرص شركة روتانا دائما إلى تقديم الأصوات الغنائية الجديدة، لا سيما الأصوات السعودية، دعما للأصوات الوطنية ورعايتها.

والموهبة السعودية هدى الفهد، فنانة تملك خامة صوتية جميلة، وجرى توقيع عقد انضمامها لقائمة كوكبة نجوم روتانا لمدة خمس سنوات شاملة إدارة أعمال.

هدى الفهد تنضم لروتانا لمدة 5 سنوات شاملة إدارة أعمال

وأول تعاون للفنانة الجديدة هدى الفهد مع شركتها روتانا، سيكون طرح عمل وطني سعودي ومصور بطريقة الفيديو كليب، يتزامن طرحه مع اليوم الوطني السعودي، ومن ثم يتم التجهيز لباكورة أعمالها الأخرى الجديدة لاحقا.

ويأتي عقد إنضمام الموهبة السعودية هدى الفهد لروتانا، تماشيا مع إطار توجهات الهئية العامة للترفيه الشريك الرئيسي في صناعة جيل جديد قادم، لإثراء ثقافة الأغنية السعودية.

جدير بالذكر، أن شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، كانت طرحت مؤخرا، ألبوم الفنان السعودي الكبير عبدالمجيد عبدالله، بعنوان «عالم موازي»، وتضمن الألبوم 21 أغنية جميعها باللغة الخليجية، في حين تستعد الشركة خلال الأيام المقبلة، لإطلاق عدد من الأغنيات والألبومات لكبار نجوم الشركة، بينهم عبادي الجوهر ومحمد عبده وعدد من المطربين الشباب السعوديين.