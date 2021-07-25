تردد قنوات روتانا الجديد 2021.. القديم يتوقف أول أغسطس

ازدادت عمليات البحث خلال الأيام الماضية حول تردد قنوات روتانا الجديد 2021، وذلك بعد أن أعلنت شبكة قنوات روتانا عن توقف العمل بالتردد القديم في الأول من أغسطس المقبل في تمام الساعة الواحدة صباحًا ليبدأ العمل بالتردد الجديد.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» تردد قنوات روتانا الجديد 2021 على النايل سات وكيفية ضبط التردد على شاشة التليفزيون على النحو التالي:

تردد قنوات روتانا الجديد 2021

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12226.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: أفقي.

النمط: DVB-S

التعديل: QPSK

خطوات ضبط تردد قنوات روتانا الجديد 2021

ويمكنك ضبط تردد قنوات روتانا الجديد 2021 على شاشتك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- اضغط على زر Menu أو القائمة.

- اضغط على كلمة خيارات Options من القائمة.

- بعد ذلك اختيار تثبيت أو Installation.

- يفضل عند ضبط القناة اختيار تثبيت يدوي أو Manual Installation.

- اختر القمر Nilesat/ Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu.

- أدخل التردد كتابة.

- اختر التردد الأفقي H.

- اختر معدل الترميز 27500 ثم اضغط على موافق Ok.

- انتظر حتى الانتهاء من البحث، وأخيرًا اضغط على حفظ أو Save.

- بعد ذلك ابحث عن القناة ضمن قائمة القنوات الموجودة لديك لتجد أنّه تم ضبطها بنجاح على التردد الجديد.

وتضم شبكات روتانا، قناة روتانا سينما وهي قناة أفلام متخصصة تعرض على مدار الساعة أفلام مختلف أنواع الأفلام، من دراما وكوميديا وحركة وتشويق وإثارة ومغامرات، وإضافة إلى الأفلام التاريخية تملك «روتانا سينما» أكبر مكتبة للأفلام في المنطقة العربية، حيث يتعدى عددها الـ2000 فيلم من الإنتاجات الكبيرة التي تتناسب ومختلف أذواق محبي السينما العربية.

وإلى جانب الأفلام تقدم «روتانا سينما» لمشاهديها نشرة فنية يومية تحوي أهم وأحدث الأخبار في عالم الفن والسينما، إلى جانب مقابلات حصرية مع أهم الفنانين وتغطية شاملة لكافة الفعاليات المهمة في صناعة الفن من مهرجانات وحفلات الجوائز والتكريمات.