والدة الطفل زياد بعد رجوعه: «ابني جاله لاب توب وعجلتين وهدايا أخرى»

قال أحمد البحيري، والد الطفل زياد المختطف في مدينة المحلة بمحافظة الغربية، إن قوات الأمن بوزارة الداخلية وعدته بإعادة ابنه خلال 48 ساعة، متابعًا: «قالولي ده ابننا زي ماهو ابنك وهنرجعه»، لافتا إلى أن نجله جرى اختطافه بشكل وحشي من أمام منزله وكان مستهدف من أجل طلب فدية.

الطفل زياد يروي واقعة اختطافه

وكشف الطفل زياد، خلال استضافته في برنامج «من مصر» على قناة «cbc»، اليوم الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنه جرى خطفه عبر سيارة ملاكي ثم جرى نقله إلى سيارة نصف نقل وهدده بالسلاح إنه إذا صرح سيقتله متابعا: «قولتله أنت مش راجل أنت جبان لو أنت راجل اضرب، قالي خلاص اسكت بقى ودوني البيت وكلمت بابا في العربية النص نقل وطلبوا من بابا 2 مليون جنيه بعدين الأمن جيه، أنقذني منهم ورجعت لبابا تاني، أنا اختطفت وأنا بفتح باب الدكان مع ماما لاقيت عربية خدتني وجريت».

جدة الطفل زياد تثني على دور أجهزة الأمن

من جهتها قالت جدة الطفل إن أجهزة الأمن في مصر تغير على أولاد البلاد، ولم تترك حادث الاختطاف يمر سريعًا وجرى إعادة الطفل مرة أخرى، مبينة أنها كانت قلقة من إلقاء المختطفين لحفيدها في أي ترعة أو مصرف وقتله، مبينة أنها تشعر بسعادة غامرة بعد إعادته مرة أخرى إلى أهله وإليها.

والدة الطفل زياد تروي تفاصيل واقعة الخطف

و قالت إيمان السيد، والدة الطفل زياد البحيري المختطف في الغربية، إن ابنها زياد هو أكبر إخواته وجرى خطفه من قبل فردين من أمام محل بقالة خاص بوالده، موضحة أنها أمسكت بالعربية التي عمدت على خطفه، لافتة إلى أنها صرخت كثيرا من أجل أن ينقذها الأشخاص الموجودين في المحل ولكن لم يحدث استجابة، وأسرعت السيارة بالرحيل ونزل عندها زوجها من الشقة ليتابع الكاميرات، ويعرف معلومات أكثر عن السيارة التي اختطفته.

هدايا للطفل بعد عودته: «لاب توب وعجلتين وهدايا أخرى»

وأكدت والدة الطفل زيادة المختطف، أن نجلها حصل على لاب توب وعجلتين وهدايا أخرى بعد عودة مرة أخرى عقب خطفه منذ 48 ساعة من أمام محل والده في قرية السجاعية، لافتة إلى أنها تحمد الله على عودته، مشيرة إلى أن نجلها زياد سيعود إلى الدراسة بداية من شهر أكتوبر المقبل.

العثور على الطفل زياد البحيري

واستطاعت قوات الأمن العثور على الطفل زياد البحيري المخطوف على أيدي ملثمين من أمام محل تجاري وطلب فدية مقابل إرجاعه، وجرى نزول قوات أمنية ثابتة ومتحركة في مداخل قرية السجاعية لإيجاد الطفل الذي ظهر في مكان وسط الزراعات في القرية.