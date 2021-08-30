الداخلية تعلن القبض على العصابة مختطفة الطفل «زياد» والتمكن من تحريره سالما

أكد مسئول أمني بمديرية أمن الغربية، مساء اليوم الاثنين، نجاح الأجهزة الأمنية في العثور على الطفل «زياد أحمد البحيري»، الذي تعرض للاختطاف من قبل ملثمين مجهولين، من داخل أحد المحلات التجارية، على طريق الدائري «المحلة الكبرى - المنصورة».

العثور على الطفل زياد داخل مخزن مهجور بنطاق مركز المحلة

وقال المسئول الأمني إنه تم الدفع بطواقم أمنية ثابتة ومتحركة بمحيط مداخل قرية «السجاعية»، عقب العثور على الطفل موثق الأيدي، ومكمم داخل مخزن وسط الزراعات بذات القرية، كما تم الدفع بضباط من إدارة البحث الجنائي لمطاردة الجناة، وتقديمهم للعدالة.

العثور على السيارة المستخدمة في الواقعة متفحمة

وأشار مسئول أمني بمديرية أمن الغربية إلى أن ضباط المباحث الجنائية تمكنوا من تحديد هوية مالكي السيارة الخاصة المستخدمة في ارتكاب واقعة اختطاف الطفل علي أيدي مجهولين، وتم العثور على السيارة متفحمة بنطاق قرية «سجين» بنطاق مركز قطور .

وتابع المسئول الأمني أن مجهولين اختطفا الطفل من حضن والدته على الطريق الدائري، قبل أن يلوذا بالفرار في سيارة ملاكي، تبين أنها تحمل رقم «د و ق 1246»، توجهت إلى طريق قرى «الدواخلية والجابرية والعامرية والسجاعية»، حيث تم العثور على الطفل في القرية الأخيرة.

تداول فيديو واقعة اختطاف طفل المحلة على «فيسبوك»

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عبر صفحات وجروبات خاصة بأبناء المحلة، بعض الصور ومقطع الفيديو لواقعة خطف طفل من أحضان والدته، أثناء وقوفها بمحل بقالة بنطاق مدينة المحلة.

وتلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطاراً من اللواء ياسر عبد الحميد، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى العقيد خالد عبد الفتاح، رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، من المدعو «أحمد البحيري»، باختطاف ابنه «زياد»، 8 سنوات، على أيدي مجهولين ملثمين، في نطاق الطريق الدائري بين المحلة ومدينة المنصورة.