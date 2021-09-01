بعضها يصل لنسبة 100%.. تفاصيل المنح في الجامعات التكنولوجية المصرية

استضاف برنامج «مساء DMC» المذاع على قناة «DMC» الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، اليوم الثلاثاء، عددًا من رؤساء الجامعات التكنولوجية في مصر، لإلقاء الضوء على البرامج التعليمية والتخصصات العلمية الجديدة فيها، والمنح التي تقدمها.

منح الجامعة المصرية اليابانية

وقال الدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، إن الجامعة حريصة على تنمية الشخصية، إضافة إلى العلوم التكنولوجية الحديثة، الأمر الذي يساعد الخريج في تكوين شخصية معبرة عن الجامعة، وكل الخريجين لديهم نفس القاعدة من الثقافة العامة، مشيرًا إلى أن الثورة الصناعية الرابعة ستخلق العديد من فرص العمل التي تركز على التكنولوجيا.

ونصح «الجوهري»، أولياء الأمور أن يتركوا الطلبة يتخذون قرارهم بأنفسهم، ودراسة ما يحبونه ليصنعوا فيه قصة نجاحهم، موضحًا أن الجامعة حكومية 100% وحريصة على استقبال الطلبة المتفوقين، ولذلك تقدم منحًا متعددة لأوائل الثانوية العامة تصل إلى منحة بنسبة 100%، إضافة إلى منح كاملة لأبناء الشهداء من الشرطة والجيش والقطاع الطبي، ومنح لأوائل المحافظين، ومنح لأوائل شمال سيناء، ومنح تقدمها بعض الهيئات للطلبة المتفوقين والذين يعانون من المشاكل المادية.

تخصصات مطلوبة في السوق المحلي

أما الدكتور طارق عبدالملاك، نائب رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، فقال إن سر تقدم الدول الصناعية الكبرى هو التعليم التكنولوجي، مشددًا على أن الدولة بذلت جهدًا كبيرًا في إنشاء الجامعات التكنولوجية، لافتًا إلى أن الخريج يكون لديه مهارة تواكب مجال الصناعة.

وأوضح «عبدالملاك»، أن الجامعة بها 6 تخصصات مهمة، منها تخصصات البترول وتخصصات الأطراف الاصطناعية، وتخصصات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتخصصات تكنولوجيا المعلومات، وتخصصات الميكاترونيكس، وتخصصات السيارات الكهربائية، وهي تخصصات مطلوبة في السوق المحلي.

وشدد على أن الجامعة من بين الجامعات المدعمة من الدولة من خلال وزارة التعليم العالي، والرسوم تصل إلى 10 آلاف جنيه في السنة مقابل خدمة تعليمية راقية، ولذلك فإن الجامعة لا تقدم منحًا لأن النفقات ليست مرتفعة مقارنة بالجامعات الأخرى.

منح جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا

في السياق ذاته، قال الدكتور محمود عبد ربه، رئيس جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا، إن الجامعة خرّجت حتى الآن 5 دفعات، و90% من خريجيها عملوا بالفعل و«اتخطفوا»، موضحًا أن الطالب يستطيع العمل في الصناعة أو البحث العلمي أو العمل الأكاديمي.

وأكد «عبد ربه» أن الجامعة تقدم مسارين دراسيين، أولهما المسار الهندسي ويضم 5 برامج منها هندسة الطيران والفضاء، وهندسة الطاقة الجديدة والمتجددة، وهندسة البيئة، وهندسة الاتصالات والمعلومات، وهندسة النانو تكنولوجي، وهذه التخصصات تلبي احتياجات سوق العمل في مصر والإقليم وعالميًا، والمسار الثاني هو مسار العلوم، ويضم 4 تخصصات، وهي: العلوم الطبية والحيوية، وهندسة الفضاء والأرض، وعلم النانو، وعلوم المواد، وجميعها تخدم الطلاب واحتياجات الدولة في خطة التنمية المستدامة.

أما عن المنح السنوية، فقال إن الجامعة تقدم منح مقدمة من «شركاء النجاح»، كما تقدم 40 منحة كاملة، وستعلن قريبًا على عدد من المنح الجزئية، ومن يرغب في الحصول على المنحة يجب أن يتقدم من خلال الموقع ويجتاز اختبار القبول، وبعدها يحصل على المنحة حسب تفوقه، وحسب ظروف أسرته وأيضًا موارد الجامعة، مشددًا على أن مدينة زويل تبحث عن الطلاب النابهين.