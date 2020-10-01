تعرف على تخصصات الجامعات التكنولوجية لطلاب الشهادات الفنية والمعادلة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عقد اختبارات القدرات للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) والطلاب الوافدين لهذا العام 2020، الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لهذه الكليات، موضحة أنه سيتم فتح باب التسجيل لاختبارات القدرات إلكترونياً عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت www.tansik.egypt.gov.eg، برقم الدخول والرقم السري الذي يحصل عليه الطالب من موقع التنسيق الإلكتروني، اعتباراً من أمس الأربعاء 30/9/2020.

وترصد "الوطن"، أهم التخصصات الجديدة في الجامعات التكنولوجية الجديدة التي تم افتتاحها في محافظة القاهرة وبني سويف والمنوفية:

-تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة.

-تكنولوجيا المعلومات.

-تكنولوجيا تشغيل وصيانة نظم الاتصالات.

-تكنولوجيا تشغيل وصيانة الأجهزة والآلات الدقيقة.

-تكنولوجيا تشغيل وصيانة معدات الغزل والنسيج.

-تكنولوجيا الصناعات المعدنية.

-تكنولوجيا صناعة الملابس الجاهزة.

-تكنولوجيا الصناعات الكيميائية.

-تكنولوجيا الصناعات الغذائية.

-تكنولوجيا الميكاترونكس والأوتوترونكس، «السيارات» وهذه البرامج هى مجرد البداية لمجموعة من البرامج التكنولوجية الجديدة.

-تكنولوجيا إدارة المؤسسات المالية.

-تكنولوجيا الأجهزة الطبية.-تكنولوجيا السياحة.

-تكنولوجيا تشغيل وصيانة أنظمة ومحطات الطاقة.

-تكنولوجيا تشغيل وصيانة أنظمة التحكم والمراقبة.

-تكنولوجيا تشغيل وصيانة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء.

-تكنولوجيا تشغيل وصيانة الأنظمة الكهربية.

-تكنولوجيا تشغيل وصيانة الأجهزة الإلكترونية.

كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كشفت عن أماكن عقد اختبارات الجامعات التكنولوجية لطلاب الشهادات الفنية الصناعية نظام 5،3 سنوات ودبلوم الجامعة العمالية شعبة التنمية التكنولوجية.

وأوضحت الوزارة أن طلاب محافظات القاهرة والجيزة والإسماعيلية وبورسعيد والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح سيؤدوا الاختبارات في الكلية التكنولوجية بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية بالتجمع الخامس في جميع التخصصات.

وسيؤدى طلاب محافظات الإسكندرية والبحيرة والمنوفية ودمياط والغربية وكفر الشيخ والدقهلية والشرقية والقليوبية في الكلية التكنولوجية بجامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا بمحافظة المنوفية، كما يؤدى طلاب محافظات بني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا وأسوان والأقصر في الكلية التكنولوجية بجامعة بني سويف التكنولوجية.

وأكدت الوزارة، أنه لا يعتبر اجتياز الطالب لهذه الاختبارات قبولاً نهائياً بالكلية ولكن يتم الترشيح طبقاً لأسبقية المجموع والأعداد المقررة من قبل المجلس الأعلى للجامعات.