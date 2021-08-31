بنك التعمير والإسكان يساهم بـ 12.5 مليون جنيه لإنشاء أكاديمية السويدي الفنية بمدينة السادات

وقع بنك التعمير والإسكان بروتوكول تعاون مشترك مع مؤسسة السويدى اليكتريك، ليكون الشريك الرئيسي والاوحد لأنشاء الفرع الثالث لأكاديمية السويدى الفنية بمنطقة السادات الصناعية، للطلاب في المرحلة العمرية من 15 – 18 عاما بعد حصولهم على الشهادة الإعدادية و ذلك بمساهمة تصل الي 12.5 مليون جنيه .

تهدف هذه الشراكة الي تأهيل جيل قوي من خريجي التعليم الفني وامدادهم بأحدث المناهج النظرية المتخصصة الي جانب التدريب العملي، لتلبية الاحتياجات الفعلية لسوق العمل مما يسهم في مواجهة البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة القدرة التنافسية في المجال الاقتصادي لتحقيق اهداف التنمية المستدامة.

شهد توقيع البروتوكول كل من السيد الأستاذ / حسن غانم - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان والمهندس / أحمد السويدي - رئيس مجلس الامناء والرئيس التنفيذي لشركة السويدي اليكتريك بحضور عدد كبير من قيادات البنك ومؤسسة السويدي.

أكد حسن غانم ان بنك التعمير والإسكان يؤمن بأن الركيزة الاساسية لتحقيق نهضة اجتماعية واقتصادية شاملة وتفعيل اهداف التنمية المستدامة هو المساهمة في تطوير ودعم العملية التعليمية لخلق جيل واع قادر علي النهوض بالمجتمع.

مشيرا الي ان دعم العملية التعليمية تأتي على رأس اولويات البنك في أنشطة المسئولية الاجتماعية في كافة المجالات ويولي اهتماما كبيرا لدعم التعليم الفني تماشيا مع توجهات الدولة بالاهتمام بالتعليم الفني والتدريب المهني الذي يعد قاطرة التنمية الحقيقة للدول والاقتصاديات سريعة النمو، من خلال تطوير منظومة المدارس الفنية الصناعية المختلفة ورفع قدرات العاملين بها، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص ودعما للتخصصات الصناعية في القطاعات المختلفة التي تصب في صالح خطط التنمية الشاملة في مصر.

واوضح المهندس/ احمد السويدي ان الهدف الرئيسي لأكاديمية السويدي الفنية هو اعداد جيل قوي من الايدي العاملة المؤهلة علميا ومهنيا لتلبية الاحتياجات المتنوعة لسوق العمل محليا و دوليا.

وأضاف ان الشراكة مع بنك التعمير والإسكان تسهم في تحقيق هدفنا في التوسع في تقديم مستوي عالي من التعليم والتدريب المهني المتطور وتأهيل ايدي عاملة علي قدر كبير من التنافسية في سوق العمل مما يسهم بشكل فعال في التنمية الاقتصادية والنهوض بالبلاد.

وأعرب حسن غانم عن سعادته بالشراكة بين بنك التعمير والإسكان ومؤسسة السويدي اليكتريك، تلك المؤسسة الرائدة في تقديم تعليم فني وتدريب مهني مبتكر وفقا لأحدث المعايير الدولية المعتمدة والتي تؤهلهم لتلبية احتياجات سوق العمل بتنافسية عالية.