مبادرة التمويل العقاري في بنك التعمير والإسكان.. قسط يبدأ من 1475 جنيها

طرح بنك التعمير والإسكان، ما يشبه كراسة شروط مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بعائد 3% وفترة سداد تصل 30 سنة، في مختلف فروعه عبر المحافظات، مشترطًا في النشرة الداخلية التي وُزعت، وحصلت «الوطن» على نسخة منها، ألا يتجاوز راتب الأعزب من فئة محدودي الدخل 4500 جنيه شهريًا حدًا أقصى، و6000 جنيه للأسرة من نفس الفئة، مقابل 10 آلاف جنيه للأعزب من فئة متوسطي الدخل، و14 ألف جنيه للأسرة.

مبادرة التمويل العقاري تشمل وديعة صيانة 10%

وفقًا لشروط مبادرة التمويل العقاري في بنك التعمير والإسكان، يسدد محدودو الدخل 10% من ثمن الوحدة، على ألا تتجاوز 350 ألف جنيه سعر الوحدة ككل، وأن يسدد 15% في حالة متوسط الدخل للوحدة التي يصل سعرها إلى مليون ومائة ألف جنيه، و20% مقدمة للوحدة التي يصل سعرها إلى مليون وأربعمائة ألف جنيه، مع وديعة صيانة 10% من سعر الوحدة للفئتين.

كما اشترط بنك التعمير والإسكان على المتقدمين للحصول على قروض مبادرة التمويل العقاري، ألا تكون الوحدة المستفادة للإسكان السياحي أو الموسمي «شاليه»، وأن تكون كاملة التشطيب، على أن يتمتع العميل بفترة سداد للقرض تصل 30 سنة إذا كان عمره أقل من 30 سنة.

أقل قسط لمتوسطي الدخل هو 4216 جنيهًا

وأرفق بنك التعمير والإسكان جدولًا للقروض والسداد، فأشار إلى أن أقل قسط «30 سنة» يبلغ 1475.61 جنيه، لفئة محدودي الدخل، و4216 جنيهًا أقل قسط لفئة متوسطي الدخل، موضحًا أن المطلوب للحصول على الوحدات، هو بيان مفردات مرتبات وما يفيد بدخل الزوجة، وإيصال مرافق، وصورة البطاقة القومية، وصورة قسيمة زواج العميل، وفتح حساب بمبلغ 1500 جنيه، وبيان تحويل المرتب إلى البنك.

وطرح البنك المركزي المصري، الشهر الماضي، مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بفائدة 3% وبفترة سداد هي الأطول في القطاع المصرفي، تصل إلى 30 سنة، وذلك بعد توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظ البنك المركزي طارق عامر، منتصف مارس الماضي.