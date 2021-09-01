تعرف على سعر ومواصفات OPPO Reno6 5G في مصر

يبحث الكثير من عشاق الهواتف المحمول عن سعر ومواصفات oppo reno 6 5g، الذي طرحته شركة OPPO ضمن سلسلة، Reno OPPO Reno6 و OPPO Reno6 5G في مصر.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير سعر ومواصفات oppo reno 6 5g

موعد طرح OPPO Reno6 5G

وفقا لما أعلنته الشركة فإن سلسلة OPPO Reno6 ستتوفر في مصر بداية من 7 سبتمبر الجاري. أم طلبات الشراء أونلاين فمتاحة منذ أمس الثلاثاء 31 أغسطس وحتى 4 سبتمبر وسيحصل المتقدمون بطلب شراء مسبق على علبة هدايا مميزة عند طلب OPPO Reno6 ولكن بكمية محدودة وسيحصل المتقدمون بطلب مسبق على OPPO Enco Buds و Radiant Lighting Protective Case عند طلب OPPO Reno6 5G ولكن بكمية محدودة.

سعر هاتف OPPO Reno6 5G

و يتوفر OPPO Reno6 5G في لونين: أورورا والأسود النجمي، كلا الطرازين سوف يكون متوفراً للبيع بسعر تجزئة 8,990 جنيه مصري.

مواصفات هاتف OPPO Reno6 5G

البورتريه بالذكاء الاصطناعي، يتميز OPPO Reno6 5G، بخاصية توهج الفيديو بورتريه المقدمة حديثاً، والتي تقدم مؤثرات توهج سينمائية في البورتريه، إلى جانب خاصية تعزيز الفيديو بالذكاء الاصطناعي التي تم تحديثها، مما يتيح للمستخدمين تسجيل كل لحظة غالية في هيئة فيديو بورتريه محترف.

- ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت ومساحة تخزين 128 جيجابايت إلى جانب تكنولوجيا توسعة ذاكرة الوصول العشوائي الخاصة التي قامت OPPO بتطويرها ذاتياً، وهذا يعني أن المساحة الأصلية 8 جيجابايت يمكن دعمها بمساحة إضافية من ذاكرة الوصول العشوائي 5/3/2 جيجابايت إذا نفدت مساحة ذاكرة القراءة فقط.

- تعزيز الفيديو بالذكاء الاصطناعي: يمكن لهذه الخاصية تتبع الضوء المحيط آلياً وتحسين الفيديو وفقاً لذلك، سواء كنت تصور في الليل، أو بضوء خلفي قوي في النهار، خاصية تعزيز الفيديو بالذكاء الاصطناعي تساعدك على التقاط فيديو بورتريه أكثر وضوحاً، سطوعاً، وبألوان تنبض بالحيوية.

- تتبع التركيز البؤري: متوفر خصيصاً في هاتف OPPO Reno6 5G، ويتيح التركيز البؤري المحسن للفيديو عبر التعرف على موضوع الصورة الرئيسي وتتبعه باستمرار وثبات.

- يعتبر OPPO Reno6 5G أول هاتف في السوق يتضمن أحدث تكنولوجيا شريحة الجيل الخامس 5G-integrated SoC من MediaTek، وهي Dimensity 900، والقائمة على معالج 6nm.

- يمكن شحن Reno6 5G حتى 100% في 28 دقيقة، ويتيح لك الاستخدام طوال اليوم حتى مع بطارية منخفضة للغاية، مع بطارية ضخمة 4300 مللي أمبير وشاحن SuperVOOC 2.0. 65 واط.

- هاتف Reno6 5G معد بمحرك أحادي Z-Axis . حين تدخل إلى العالم الافتراضي لألعاب الهاتف المحمول، فإن الاهتزازات التعبيرية اللحظية بفضل المحرك الأحادي Z-Axis تجذبك إلى داخل اللعبة.

-يأتي هاتف OPPO Reno6 5G بسمك 7.59 مم ووزن 182 جم فقط.

- نظام تشغيل ColorOS 11 السلس يجعل استخدام سلسلة OPPO Reno6 متعة خالصة.