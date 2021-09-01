الحاج الضوي لـ«الوطن»: قبائل مطروح كرماء مثل أهل الصعيد

قال الفنان حمدى الغبرى، الشهير بالحاج الضوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن هناك قواسم مشتركة بين قبائل مطروح وبين أهل الصعيد من عائلات وقبائل وهي صفات متعددة يأتى على رأسها الكرم والجود، والشجاعة والإقدام والرجولة والنخوة والجدعنة، موضحا أن هذا ما شاهده بنفسه خلال زيارته الحالية لمحافظة مطروح، مؤكدا اعتزازه بذلك كأحد أبناء الصعيد، «رأيت الناس هنا في مطروح يرحبون بى بشكل غير عادى وجميعهم يمسكون بى ومن معى من أصدقاء ويعزمون بقلب جامد لتناول الغذاء أو العشاء في منزلهم، ويعكس ذلك مدى كرمهم الزائد وحسن استقبالهم لضيوف مطروح».

الحاج الضوي: عمل فني يجمعنى مع بيومي فؤاد وبدرية طلبة والميرغني

وأضاف الحاج الضوي، في تصريحه لـ«الوطن» أنه قام بتصوير فيلم سينمائى مع الفنان الكبير بيومي فؤاد والفنانة بدرية طلبة وحمدى الميرغنى وويزو وغيرهم من الفنانين، موضحا أنه عمل كوميدى لأن فكرة الحاج الضوى قائمة على الكوميديا، متابعا: «أنا أعشق الكوميديا، وأنا أتشرف بالعمل بين هذه الكوكبة من الفنانين المحترمين، ويجرى حاليا الانتهاء من تصوير الفيلم وتجهيزه للعرض السينيمائى قريبا».

الحاج الضوي: مطروح أجمل شواطىء في العالم

وأشار «الضوي» إلى أنه زار في مطروح عدة أماكن منها مدينة رأس الحكمة وشواطئها أجمل شواطىء في العالم، ولم أشاهد جمال الطبيعة البكر في بلد يحافظ أهلها عليها مثل مطروح في البحر والصحراء، وتراث جميل يعشقة أهالى مطروح، وأماكن جميلة تعكس الصحراء مثل القرية البدوية حيث الخيل والإبل والغزال والنعام والطيور والحيوانات النادرة، والخيمة البدوية الأصيلة، وحسن تعامل مطروح مع الناس، وتوقيرهم للكبير، وهى أشياء جميلة لا تجدها كثيرا في أى مكان وتتشابه مع الصعيد في الكثير من العادات والتقاليد القديمة.