نجم الإسماعيلي السابق يستضيف الحاج الضوي أشهر يوتيوبر في الصعيد «صور»

استضاف محمد حمص، لاعب المنتخب المصري السابق، نجم النادي الإسماعيلي، الفنان حمدي الغبري، الشهير بـ«الحاج الضوي»، أشهر يوتيوبر في الصعيد، خلال زيارة الأخير لمحافظة الإسماعيلية.

وكشف «حمص» خلال بث مباشر على صفحة الحاج الضوي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، التي يتابعها أكثر من 2 مليون شخص، العديد من الأسرار خلال رحلته مع الساحرة المستديرة.

ورحب محمد حمص في بداية اللقاء بالحاج الضوي، وأكد له أنه من متابعي فيديوهاته الكوميدية منذ سنوات طويلة، ويعشق الأفكار التي يقدمها بطريقة ساخرة.

وأوضح لاعب الإسماعيلي السابق، أنه تفاجأ بوجوده في التشكيل الأساسي لمباراة إيطاليا الشهيرة في كأس القارات؛ إذ أعلن الكابتن حسن شحاته التشكيل قبل المباراة بـ3 ساعات، مشيرا إلى أن الغريب في الأمر أنه تحدث مع صديقه محمد شوقي قبل المباراة بيوم واحد، وتوقع أن يحرز هدفا في حال خوضه هذه المباراة، وهو ما تحقق بالفعل.

ودعا الحاج الضوي، الكابتن محمد حمص لزيارة الأقصر خلال فصل الشتاء المقبل، وهو الأمر الذى قابله الأول بالموافقة والترحيب.

وقال حمدي الغبري لـ«الوطن»، إن لقاء الكابتن محمد حمص كان رائعا، موجها الشكر له وصديقه محمد الطاهر على حسن الاستقبال والاستضافة.

وأضاف «الغبري» أن الفترة المقبلة ستشهد خوضه لتجربة سينمائية مع المخرج سامح عبدالعزيز، وهي خطوة مهمة في مشواره الفني.

والحاج الضوي، يوتيوبر صعيدي حقق أكثر من مليار مشاهدة على اليوتيوب، ويبلغ عدد مشتركي قناته أكثر من مليون، وعدد متابعيه على فيس بوك 2 مليون متابع.

وحقق الضوى شهرة كبيرة من خلال ظهوره في برامج التوك شو، وإنتاجه لمئات الفيديوهات بالجلباب الصعيدي، في فنلندا وألمانيا، خلال إقامته في أوروبا، وكذلك فيديوهات مع يوتيوبر من كوريا الجنوبية، فضلا عن مناقشته لقضايا الصعيد بطريقة كوميدية ساخرة.